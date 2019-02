Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 214215216217218> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 153 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 55 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 153 Додано: Нед 17 лют, 2019 11:11 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.

Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау)) Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау))

Ответственность основном касается оплаты содержания гос.органов. Ответственности за бытовое поведение нет. От много чего можно откупиться.



Но то, что реформы и перемены (как позитивные, так и негативные) совершаются можновладцями (наподобие отцов-основателей и т.п.) - это факт.



Не знаю что вы называете реформами, платную медицину которая недоступна малоимущему населению? Сомнительная реформа. То же касается пенсий, какая у меня мотивация платить есв если с вероятностью 90% я знаю что пенсии у меня не будет? Реформы в одни ворота. Если вы работали руководителем, должны знать что такое демотивация и к чему она приводит. В лучшем случае к видимости работы, но чаще к саботажу.



Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет. Мы по-прежнему по горло в коррупции и на грани дефолта, как 5 лет назад. Ответственность основном касается оплаты содержания гос.органов. Ответственности за бытовое поведение нет. От много чего можно откупиться.Не знаю что вы называете реформами, платную медицину которая недоступна малоимущему населению? Сомнительная реформа. То же касается пенсий, какая у меня мотивация платить есв если с вероятностью 90% я знаю что пенсии у меня не будет? Реформы в одни ворота. Если вы работали руководителем, должны знать что такое демотивация и к чему она приводит. В лучшем случае к видимости работы, но чаще к саботажу.Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет. Мы по-прежнему по горло в коррупции и на грани дефолта, как 5 лет назад. Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лют, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 828 З нами з: 06.04.16 Подякував: 268 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:15 detroytred написав: Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.



И зачем те тесты?!)) Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.И зачем те тесты?!))



100 лет назад украинский народ не прошел тест на iq

сейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку

а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами

а кто вы тогда?

принцип дарвина никто не отменял 100 лет назад украинский народ не прошел тест на iqсейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточкуа сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотамиа кто вы тогда?принцип дарвина никто не отменял Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 863 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:18 Re: Політичні дискусії shapo написав: рефинансирования российских дочек украинских банков рефинансирования российских дочек украинских банков

Банки супостата все повернули взад. Тут рефінансували дуже акуратно. Банки супостата все повернули взад. Тут рефінансували дуже акуратно. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27811 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:23 vitaliian написав: Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет. Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а



у вас нет роста благосостояния с 14го года?

это ж диагноз у вас нет роста благосостояния с 14го года?это ж диагноз Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:24 Re: Політичні дискусії Faceless написав: От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться

Ні, кандидатури міністра оборони, НБУ, СБУ прерогатива Президента не до дупи.

А інші з прицілом на вибори до Ради. По суті зараз йде 2 виборчі кампанії.

В червні буде новий Президент, якому потрібна лояльна Верховна Рада. Ні, кандидатури міністра оборони, НБУ, СБУ прерогатива Президента не до дупи.А інші з прицілом на вибори до Ради. По суті зараз йде 2 виборчі кампанії.В червні буде новий Президент, якому потрібна лояльна Верховна Рада. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27811 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:25 shapo написав: airmax78 написав: shapo написав: Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает

Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?

Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства! Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!

Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?

А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался? Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?

А ничего, что Яценюк (тогдашний исполняющий обязанности председателя НБУ) в 2004г. выделил банку Мрия (принадлежащий то ли бизнесмену, то ли чиновнику - Порошенко) 50млн грн рефинанса (при курсе пА 5) по ставке в 2 раза ниже рыночной, и следом за этим банк был продан ВТБ за 70млн долларов?



Да и Ленинскую кузню тоже удачно "продал" Тигипку за 300млн долларов. А хоть копейку налогов было уплачено? А каково происхождение денег?



По скорости и "удачности" наращивания капитала резидента может обогнать разве что "удачливый" Ляшко с 3 выигрышами в лотерею, или какой-то одесский депутат(?), который вложился в биткоин на его заре, и слил по 20к USD за штуку

Ну или "финансовые и бизнес-гении" типа Курченко, Лагуна, Бахматюка и т.п. А ничего, что Яценюк (тогдашний исполняющий обязанности председателя НБУ) в 2004г. выделил банку Мрия (принадлежащий то ли бизнесмену, то ли чиновнику - Порошенко) 50млн грн рефинанса (при курсе пА 5) по ставке в 2 раза ниже рыночной, и следом за этим банк был продан ВТБ за 70млн долларов?Да и Ленинскую кузню тоже удачно "продал" Тигипку за 300млн долларов. А хоть копейку налогов было уплачено? А каково происхождение денег?По скорости и "удачности" наращивания капитала резидента может обогнать разве что "удачливый" Ляшко с 3 выигрышами в лотерею, или какой-то одесский депутат(?), который вложился в биткоин на его заре, и слил по 20к USD за штукуНу или "финансовые и бизнес-гении" типа Курченко, Лагуна, Бахматюка и т.п. Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 лют, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:31 kingkongovets написав: detroytred написав: Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.



И зачем те тесты?!)) Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.И зачем те тесты?!))



100 лет назад украинский народ не прошел тест на iq

сейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку

а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами

а кто вы тогда?

принцип дарвина никто не отменял 100 лет назад украинский народ не прошел тест на iqсейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточкуа сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотамиа кто вы тогда?принцип дарвина никто не отменял

Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.

пу прислав Медведчука щоб зсередини погливлювати розкол народу Неньки України.

Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.

Тому оптимальний вибір це Гриценко. Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.пу прислав Медведчука щоб зсередини погливлювати розкол народу Неньки України.Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.Тому оптимальний вибір це Гриценко. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27811 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:35 kingkongovets

100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).



Остальной народ - народ, как народ.

Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет. detroytred

Повідомлень: 21012 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1223 раз. Подякували: 2839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:37 Квесторе_поверніться написав: Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.

пу прислав Медведчука щоб зсередину погливлювати розкол народу Неньки України.

Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.

Тому оптимальний вибір це Гриценко. Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.пу прислав Медведчука щоб зсередину погливлювати розкол народу Неньки України.Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.Тому оптимальний вибір це Гриценко.



была унр, но украинцы были (а многие остаются и сейчас) настолько близорукими, шо искренне считают шо "политика" - это где то далеко и их не касается, а своя рубашка - цэ головнэ

а потом мрут от голода во время коллективизации, гниют в гулаговских лагерях, форсируют под огнем в ноябре днепр, а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия

спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки? была унр, но украинцы были (а многие остаются и сейчас) настолько близорукими, шо искренне считают шо "политика" - это где то далеко и их не касается, а своя рубашка - цэ головнэа потом мрут от голода во время коллективизации, гниют в гулаговских лагерях, форсируют под огнем в ноябре днепр, а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армияспрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки? Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 11:40, всього редагувалось 1 раз. Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:38 detroytred написав: kingkongovets

100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).



Остальной народ - народ, как народ.

Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет. 100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).Остальной народ - народ, как народ.Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет.



погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писал

и взрослейте, даже через силу и "не хочу" погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писали взрослейте, даже через силу и "не хочу" Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 214215216217218> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_