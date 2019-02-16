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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 215216217218>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 153
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:38

  detroytred написав:kingkongovets
100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).

Остальной народ - народ, как народ.
Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет.


погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писал
и взрослейте, даже через силу и "не хочу"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:39

  kingkongovets написав:во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато

Мне и самому Гриценко не нравится.
А скажите, где был Министр обороны (ставленник Верховного Главнокомандующего) - Гелетей во время котлов? Да и сам Верховный (особенно во время Иловайска)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:42

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато

Мне и самому Гриценко не нравится.
А скажите, где был Министр обороны (ставленник Верховного Главнокомандующего) - Гелетей во время котлов? Да и сам Верховный?


а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой
а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:47

kingkongovets
Да я уже давно повзрослел и в сказки-мифы *судьба общества в твоих руках* не верю.

В моих руках только моё.
Рычагов влияния на массы там нет.
Они в чьих-то иных загребущих ручках))
И воздействуют они на массы очень эффективно, давая результат.
В отличие от Ваших *призывов*, надежд и перекладывания ответственности на обывателя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:51

  kingkongovets написав:а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

Вы призываете голосовать за его хозяина.

Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.

Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".

Так резидент "остановил агрессора", или он сам остановился и может пойти вперёд когда захочет? Или может это не его компетенция?

И вообще - у нас "война" или "агрессия"? И почему безвиз с агрессором? И почему Медведчук летает в Москву так же часто, как и посещает по ночам АП?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 лют, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:53

Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.

Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !

Сразу в голове вот этот чудак с мэма
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo

После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.

И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

Вы призываете голосовать за его хозяина.

Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.

Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".

Так резидент "остановил агрессора", или он сам остановился и может пойти вперёд когда захочет? Или может это не его компетенция?


пойти вперед он может в любой момент, вот только сейчас цена агрессии будем неизмеримо выше и в плане военного отпора и в плане международного осуждения и неизбежных санкций
поэтому кацапы и остановились
а выбрасывать вразнобой охапки фактов, каждый из которых после скрупулезной проверки оказывается фейком - это признак того, шо ваш мозг не может мыслить самостоятельно и шо он оккупирован кремлевскими пропагандистскими штампами - радуйтесь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56

  freeze написав:Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.

Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !

Сразу в голове вот этот чудак с мэма
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo

После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.

И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то.

А Яценюк там сзади не кричал: "ЮЮЮЮЮля, ЮЮЮЮЮля!!!" ? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:58

  kingkongovets написав:а выбрасывать вразнобой охапки фактов, каждый из которых после скрупулезной проверки оказывается фейком - это признак того, шо ваш мозг не может мыслить самостоятельно и шо он оккупирован кремлевскими пропагандистскими штампами - радуйтесь)

А какие "охапки фейков" я выбросил?
А Ваш мозг не оккупирован шоколадом Рошен? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:01

  kingkongovets написав:а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия

О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" :))

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

Вы призываете голосовать за его хозяина.

Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Добавьте туда же и Грицака, Гонтареву. И Холодницкого можно добавить в эту компанию, хоть Порошенко и стал его шефом чуть позже, а не сразу, но теперь он сливает дела топ-коррупционеров в угоду его системе.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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