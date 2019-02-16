погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писал
и взрослейте, даже через силу и "не хочу"
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:38
погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писал
и взрослейте, даже через силу и "не хочу"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:39
Мне и самому Гриценко не нравится.
А скажите, где был Министр обороны (ставленник Верховного Главнокомандующего) - Гелетей во время котлов? Да и сам Верховный (особенно во время Иловайска)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:42
а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой
а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:47
kingkongovets
Да я уже давно повзрослел и в сказки-мифы *судьба общества в твоих руках* не верю.
В моих руках только моё.
Рычагов влияния на массы там нет.
Они в чьих-то иных загребущих ручках))
И воздействуют они на массы очень эффективно, давая результат.
В отличие от Ваших *призывов*, надежд и перекладывания ответственности на обывателя.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:51
Вы призываете голосовать за его хозяина.
Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?
Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.
Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".
Так резидент "остановил агрессора", или он сам остановился и может пойти вперёд когда захочет? Или может это не его компетенция?
И вообще - у нас "война" или "агрессия"? И почему безвиз с агрессором? И почему Медведчук летает в Москву так же часто, как и посещает по ночам АП?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 лют, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:53
Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.
Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !
Сразу в голове вот этот чудак с мэма
После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.
И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56
пойти вперед он может в любой момент, вот только сейчас цена агрессии будем неизмеримо выше и в плане военного отпора и в плане международного осуждения и неизбежных санкций
поэтому кацапы и остановились
а выбрасывать вразнобой охапки фактов, каждый из которых после скрупулезной проверки оказывается фейком - это признак того, шо ваш мозг не может мыслить самостоятельно и шо он оккупирован кремлевскими пропагандистскими штампами - радуйтесь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56
А Яценюк там сзади не кричал: "ЮЮЮЮЮля, ЮЮЮЮЮля!!!" ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:58
А какие "охапки фейков" я выбросил?
А Ваш мозг не оккупирован шоколадом Рошен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 лют, 2019 12:01
О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )
Добавьте туда же и Грицака, Гонтареву. И Холодницкого можно добавить в эту компанию, хоть Порошенко и стал его шефом чуть позже, а не сразу, но теперь он сливает дела топ-коррупционеров в угоду его системе.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|