Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 214215216217 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 153 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 55 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 153 Додано: Нед 17 лют, 2019 11:38 detroytred написав: kingkongovets

100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).



Остальной народ - народ, как народ.

100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).

Остальной народ - народ, как народ.

Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет.



погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писал

погуглите шо такое "патернализм" шоп я тут простыни не писал

и взрослейте, даже через силу и "не хочу"

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:39

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:39 kingkongovets написав: во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато

Мне и самому Гриценко не нравится.

Мне и самому Гриценко не нравится.

А скажите, где был Министр обороны (ставленник Верховного Главнокомандующего) - Гелетей во время котлов? Да и сам Верховный (особенно во время Иловайска)?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:42

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:42 Вкладчик1234 написав: kingkongovets написав: во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато

Мне и самому Гриценко не нравится.

Мне и самому Гриценко не нравится.

А скажите, где был Министр обороны (ставленник Верховного Главнокомандующего) - Гелетей во время котлов? Да и сам Верховный?

а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой



а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:47

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:47 kingkongovets

Да я уже давно повзрослел и в сказки-мифы *судьба общества в твоих руках* не верю.



В моих руках только моё.

Рычагов влияния на массы там нет.

Они в чьих-то иных загребущих ручках))

И воздействуют они на массы очень эффективно, давая результат.

В отличие от Ваших *призывов*, надежд и перекладывания ответственности на обывателя. detroytred

Повідомлень: 21011 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1223 раз. Подякували: 2839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:51 kingkongovets написав: а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

Вы призываете голосовать за его хозяина.



Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?



Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.



Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".



Так резидент "остановил агрессора", или он сам остановился и может пойти вперёд когда захочет? Или может это не его компетенция?



Вы призываете голосовать за его хозяина.

Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.

Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".

Так резидент "остановил агрессора", или он сам остановился и может пойти вперёд когда захочет? Или может это не его компетенция?

И вообще - у нас "война" или "агрессия"? И почему безвиз с агрессором? И почему Медведчук летает в Москву так же часто, как и посещает по ночам АП?

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 лют, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:53

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:53



Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !



Сразу в голове вот этот чудак с мэма

https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo



После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.



Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.

Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !

Сразу в голове вот этот чудак с мэма

https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo

После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.

И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то.

freeze 4 Повідомлень: 9680 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2826 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56

Вы призываете голосовать за его хозяина.



Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?



Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.



Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".



Вы призываете голосовать за его хозяина.

Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Как минимум напрашивается один вывод - назначения на высшие гос. должности происходят не по компетенциям, а по личной лояльности. И назначения проводит Ваш кандидат.

Да и тезис "враг остановлен" - довольно смешно. Особенно с периодическими вскриками "а то птн нападьот" и "целая армя у границ".

Так резидент "остановил агрессора", или он сам остановился и может пойти вперёд когда захочет? Или может это не его компетенция?

пойти вперед он может в любой момент, вот только сейчас цена агрессии будем неизмеримо выше и в плане военного отпора и в плане международного осуждения и неизбежных санкций



пойти вперед он может в любой момент, вот только сейчас цена агрессии будем неизмеримо выше и в плане военного отпора и в плане международного осуждения и неизбежных санкций

поэтому кацапы и остановились

поэтому кацапы и остановились

а выбрасывать вразнобой охапки фактов, каждый из которых после скрупулезной проверки оказывается фейком - это признак того, шо ваш мозг не может мыслить самостоятельно и шо он оккупирован кремлевскими пропагандистскими штампами - радуйтесь)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56

Повідомлень: 6091 З нами з: 05.06.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:56 freeze написав: Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.



Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !



Сразу в голове вот этот чудак с мэма

https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo



После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.



И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то. Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !Сразу в голове вот этот чудак с мэмаПосле этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то.

А Яценюк там сзади не кричал: "ЮЮЮЮЮля, ЮЮЮЮЮля!!!" ? А Яценюк там сзади не кричал: "ЮЮЮЮЮля, ЮЮЮЮЮля!!!" ? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 11:58 kingkongovets написав: а выбрасывать вразнобой охапки фактов, каждый из которых после скрупулезной проверки оказывается фейком - это признак того, шо ваш мозг не может мыслить самостоятельно и шо он оккупирован кремлевскими пропагандистскими штампами - радуйтесь) а выбрасывать вразнобой охапки фактов, каждый из которых после скрупулезной проверки оказывается фейком - это признак того, шо ваш мозг не может мыслить самостоятельно и шо он оккупирован кремлевскими пропагандистскими штампами - радуйтесь)

А какие "охапки фейков" я выбросил?

А какие "охапки фейков" я выбросил?

А Ваш мозг не оккупирован шоколадом Рошен?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:01

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4766 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:01 kingkongovets написав: а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия

а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия

О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )



Вкладчик1234 написав: kingkongovets написав: а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

Вы призываете голосовать за его хозяина.



Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Вы призываете голосовать за его хозяина.Точно так же можно спросить о компетенции Ген. Прокурора, и способе его назначения. "Патрон" у Гелетея и Луценко - один. И каков результат работы?

Добавьте туда же и Грицака, Гонтареву. И Холодницкого можно добавить в эту компанию, хоть Порошенко и стал его шефом чуть позже, а не сразу, но теперь он сливает дела топ-коррупционеров в угоду его системе. О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого"Добавьте туда же и Грицака, Гонтареву. И Холодницкого можно добавить в эту компанию, хоть Порошенко и стал его шефом чуть позже, а не сразу, но теперь он сливает дела топ-коррупционеров в угоду его системе. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

