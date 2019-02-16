Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает
Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным? Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!
Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила? А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?
В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом. Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+.
freeze написав:Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.
Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !
Alex2006 написав:О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )
пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы мерзко на это смотреть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК. Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
Сахарных заводов перед распадом СССР в Украине было 198,на многих из них побывал обследуя несущие конструкции. Петя нового не построил, а украл старые, как Ленкузню, конд.ф-ку им. К. Маркса и т.д. Никакой конкуренции когда он поднимался в 90х не было, а с 1998г он якобы бизнесом не занимается
Поэтому лучше бы их не приватизировали, а рампилили как остальные - зато Петя бы не стал миллиардером. Кстати, Коломойский, я так понимаю, по вашему все на своём горбу, копеечка к копеечке...
Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека, который все это время, пока тут Майдан, война - снимал в России "Сватов". И для которого главной трагедией последних лет стал запрет трансляции "Сватов" в Украине. Даже если забыть про Коломойского. Ок. Не пойман - не вор. Вы вообще отдаете себе отчет в масштабе личности и опыте одного и второго? То же самое с Гриценко. Ну, про Юлю без комментариев - это любовь. А любовь - зла. Поэтому тех, кто за Юлю - я не критикую. Понимаю, что там сделать ничего нельзя.
Alex2006 написав:О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )
пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы мерзко на это смотреть
Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле? А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика. И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )
пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы мерзко на это смотреть
airmax78 написав:Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека
Чушь. Главный человек, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы - народ Украины. Это благодаря Майдану Запад начал поддерживать Украину, а не благодаря Порошенко. Порошенко лишь разочаровал Запад, когда там поняли, что он вместо борьбы с коррупцией решил ее возглавить. Но Запад поддерживает народ Украины и ждет, что они выберут на этих выборах кого-то нормального, чтобы продолжить поддержку, в том числе финансовую в виде аналога плана Маршалла. Они же не глупые и понимают, что если они зальют кучу денег в страну сейчас - их просто разворуют. А вот когда мы искореним коррупцию - денег зайдет столько, что нам и не снилось и развитие будет стремительное, как у Южной Кореи или послевоенной Германии или других похожих стран.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле? А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.
в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на ноль да только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна спроси любого пересичного зрадофила шо конкретно он может предъявить пороху - тот покраснеет, выпучит глаза и точно так же начнет изрыгать эти штампы, не потрудившись ни один из них аргументировать вот так работает пропаганда с неокрепшими мозгами людей, живущими в парадигме "все воруют и это неоспоримый факт" неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.