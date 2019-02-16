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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 216217218219220> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 153 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 55 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 153 Додано: Нед 17 лют, 2019 12:03 shapo написав: airmax78 написав: shapo написав: Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает

Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?

Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства! Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!

Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?

А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался? Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?

В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом.

Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+. В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом.Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+. airmax78 Повідомлень: 28116 З нами з: 25.10.12 Подякував: 718 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:08 freeze написав: Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.



Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !



Сразу в голове вот этот чудак с мэма

https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo



После этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.



И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то. Странный сон приснился, обычно в принципе не помню никаких снов, никогда.Включаю телевизор, а там на сцене стоит счастливая Юля, улыбается, в очках как на бигбордах, ей Аваков в строгом таком костюме вручает большой букет белых роз, Юля смеется и в микрофон скандирует Ми перемогли ! Ми перемогли !Сразу в голове вот этот чудак с мэмаПосле этого сразу проснулся и подумал, что это за муть такая, может поэтому и запомнил этот обрывок сна.И всего-то вечером выпил чуток абсента, точно галюциноген какой-то.



Это вы от Libo заразились. Рецепт: 10 дней без интернета. Это вы от Libo заразились. Рецепт: 10 дней без интернета. airmax78 Повідомлень: 28116 З нами з: 25.10.12 Подякував: 718 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:09 Alex2006 написав: О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )



О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого"





пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки

в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы

мерзко на это смотреть пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешкив Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисымерзко на это смотреть Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6106 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:12 Такой ценой трудно было бы проиграть.

Да и роль в борьбе не стоит преувеличивать-то. detroytred

Повідомлень: 21015 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1223 раз. Подякували: 2840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:14 shapo написав: airmax78 написав: shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.

Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко. Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.

Сахарных заводов перед распадом СССР в Украине было 198,на многих из них побывал обследуя несущие конструкции. Петя нового не построил, а украл старые, как Ленкузню, конд.ф-ку им. К. Маркса и т.д. Никакой конкуренции когда он поднимался в 90х не было, а с 1998г он якобы бизнесом не занимается Сахарных заводов перед распадом СССР в Украине было 198,на многих из них побывал обследуя несущие конструкции. Петя нового не построил, а украл старые, как Ленкузню, конд.ф-ку им. К. Маркса и т.д. Никакой конкуренции когда он поднимался в 90х не было, а с 1998г он якобы бизнесом не занимается

Поэтому лучше бы их не приватизировали, а рампилили как остальные - зато Петя бы не стал миллиардером.

Кстати, Коломойский, я так понимаю, по вашему все на своём горбу, копеечка к копеечке... Поэтому лучше бы их не приватизировали, а рампилили как остальные - зато Петя бы не стал миллиардером.Кстати, Коломойский, я так понимаю, по вашему все на своём горбу, копеечка к копеечке... Faceless

Модератор Повідомлень: 23588 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:25 Re: Політичні дискусії Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека, который все это время, пока тут Майдан, война - снимал в России "Сватов". И для которого главной трагедией последних лет стал запрет трансляции "Сватов" в Украине.

Даже если забыть про Коломойского. Ок. Не пойман - не вор. Вы вообще отдаете себе отчет в масштабе личности и опыте одного и второго?

То же самое с Гриценко. Ну, про Юлю без комментариев - это любовь. А любовь - зла. Поэтому тех, кто за Юлю - я не критикую. Понимаю, что там сделать ничего нельзя. airmax78 Повідомлень: 28116 З нами з: 25.10.12 Подякував: 718 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:29 kingkongovets написав: Alex2006 написав: О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )



О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого"





пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки

в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы

мерзко на это смотреть пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешкив Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисымерзко на это смотреть

Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.

И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер? Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3446 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 466 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:33 kingkongovets написав: Alex2006 написав: О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )



О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого"





пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки

в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы

мерзко на это смотреть пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешкив Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисымерзко на это смотреть

Потому что Вы преувеличиваете.



https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/16/7206847/

Климкин: зовнiшня політика України не зміниться за будь-якого президента



Инфальтийный идиот?

И экс-посол США тоже?



Аргументы должны быть объективными. Потому что Вы преувеличиваете.Климкин: зовнiшня політика України не зміниться за будь-якого президентаИнфальтийный идиот?И экс-посол США тоже?Аргументы должны быть объективными. detroytred

Повідомлень: 21015 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1223 раз. Подякували: 2840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:36 airmax78 написав: Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека

Чушь. Главный человек, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы - народ Украины. Это благодаря Майдану Запад начал поддерживать Украину, а не благодаря Порошенко. Порошенко лишь разочаровал Запад, когда там поняли, что он вместо борьбы с коррупцией решил ее возглавить. Но Запад поддерживает народ Украины и ждет, что они выберут на этих выборах кого-то нормального, чтобы продолжить поддержку, в том числе финансовую в виде аналога плана Маршалла. Они же не глупые и понимают, что если они зальют кучу денег в страну сейчас - их просто разворуют. А вот когда мы искореним коррупцию - денег зайдет столько, что нам и не снилось и развитие будет стремительное, как у Южной Кореи или послевоенной Германии или других похожих стран. Чушь. Главный человек, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы - народ Украины. Это благодаря Майдану Запад начал поддерживать Украину, а не благодаря Порошенко. Порошенко лишь разочаровал Запад, когда там поняли, что он вместо борьбы с коррупцией решил ее возглавить. Но Запад поддерживает народ Украины и ждет, что они выберут на этих выборах кого-то нормального, чтобы продолжить поддержку, в том числе финансовую в виде аналога плана Маршалла. Они же не глупые и понимают, что если они зальют кучу денег в страну сейчас - их просто разворуют. А вот когда мы искореним коррупцию - денег зайдет столько, что нам и не снилось и развитие будет стремительное, как у Южной Кореи или послевоенной Германии или других похожих стран. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3446 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:38 Alex2006 написав: Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика. Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.



в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на ноль

да только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна

спроси любого пересичного зрадофила шо конкретно он может предъявить пороху - тот покраснеет, выпучит глаза и точно так же начнет изрыгать эти штампы, не потрудившись ни один из них аргументировать

вот так работает пропаганда с неокрепшими мозгами людей, живущими в парадигме "все воруют и это неоспоримый факт"

неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на нольда только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говнаспроси любого пересичного зрадофила шо конкретно он может предъявить пороху - тот покраснеет, выпучит глаза и точно так же начнет изрыгать эти штампы, не потрудившись ни один из них аргументироватьвот так работает пропаганда с неокрепшими мозгами людей, живущими в парадигме "все воруют и это неоспоримый факт"неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6106 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 216217218219220> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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