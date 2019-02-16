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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 217218219220>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 153
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:39

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека

Чушь. Главный человек, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы - народ Украины. Это благодаря Майдану Запад начал поддерживать Украину, а не благодаря Порошенко. Порошенко лишь разочаровал Запад, когда там поняли, что он вместо борьбы с коррупцией решил ее возглавить. Но Запад поддерживает народ Украины и ждет, что они выберут на этих выборах кого-то нормального, чтобы продолжить поддержку, в том числе финансовую в виде аналога плана Маршалла. Они же не глупые и понимают, что если они зальют кучу денег в страну сейчас - их просто разворуют. А вот когда мы искореним коррупцию - денег зайдет столько, что нам и не снилось и развитие будет стремительное, как у Южной Кореи или послевоенной Германии или других похожих стран.


6 фейковых штампов насчитал) рассчитанных на идиотов, у которых эмоции побеждают здравый смысл, главное правильно надавить на болевые точки
у вас методичка под рукой?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 12:41, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:41

Re: Політичні дискусії

Alex2006 написав:
  kingkongovets написав:
  Alex2006 написав:О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" :))




пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки
в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы
мерзко на это смотреть

Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?
А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.
И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?


Напомните, кого там вы предлагаете как честного и справедливого ставленника, Гриценко? Ну вас вроде уже услышали. Голосуйте на здоровье
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:43

  Alex2006 написав:
  kingkongovets написав:пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки
в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы
мерзко на это смотреть

Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?
А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.
И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?

Потому что топ-коррупционеры, в отличие от многих украинцев - не идиоты. И топ-коррупционер, это не просто один человек, который набивает себе сейф за сейфом кэшем. Это целая система, в которой задействованы десятки людей на разных уровнях. А бороться с системой - намного сложнее, особенно, когда тебе нечем ее заменить. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Главное, что структуры, призванные бороться с топ-коррупционерами, созданы и потихоньку начинают работать.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:48

  kingkongovets написав:
  Alex2006 написав:Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?
А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.


в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на ноль
да только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна

Так опровергните и "помножите на ноль", почему сливаетесь? И заодно ответьте, почему за 5 лет не был посажен ни один топ-коррупционер?

  kingkongovets написав:неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали

Вы Бигуса смотрели хоть когда-то?
https://www.youtube.com/user/nashigroshiTV
Не благодарите, приятного просмотра :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:50

airmax78
Борьба с проблемами по-тихоньку - это окозамылевание.
Потому что система успевает адаптироваться.
Поэтому требования к темпу реформ.

Конечно и гнать нельзя, но и по-тихоньку не имеет смысла.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:00

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?
А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.
И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?

Потому что топ-коррупционеры, в отличие от многих украинцев - не идиоты. И топ-коррупционер, это не просто один человек, который набивает себе сейф за сейфом кэшем. Это целая система, в которой задействованы десятки людей на разных уровнях. А бороться с системой - намного сложнее, особенно, когда тебе нечем ее заменить. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Главное, что структуры, призванные бороться с топ-коррупционерами, созданы и потихоньку начинают работать.

А не напомните, кто затягивал создание Анти-кор суда (пока Запад не поставил ультиматум - или суд, или не будет денег МВФ)? Кто пытался протолкнуть в аудиторы НАБУ "лыжника" Брауна, а не Роберта Сторча или Карлоса Кастресана? Кто пытался протолкнуть в закон норму, что текущие дела топ-коррупционеров будут продолжать рассматривать обычные украинские суды, а не новый Анти-кор суд?

  airmax78 написав:Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
За 5 лет мы уже видели дело "бриллиантовых прокуроров", "дело Мосийчука", "дело Розенблата", дело Насирова, других уже и не вспомню, и? За 5 лет - результата 0. И вы тут говорите что "мы еще увидим эти посадки". Мы доживем до них хоть? Или фигуранты дел? Чушь это, главная причина - нет политической воли у текущего президента. Как только президент смениться на того, у кого такая воля есть - будет наблюдаться боооольшой переполох среди коррупционеров, поэтому они так и топят за сохранение своего Порошенко у власти.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:06

  airmax78 написав:Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки.


А с чего вы взяли, что работа в этом направлении идет ?
За 5 лет не посадили ни одного ТОП-коррупционера, и даже среднего уровня, одни мелкие сошки-клерки для имитации видимости работы.
А сколько еще лет вы собираетесь ждать, может пять лет и так слишком большой потерянный срок ?

Почему у нас президент не хочет назначить такого Генпрокурора ?

Отчет о работе Генпрокурора Румынии за год:
Уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. В декларации Генпрокурора Румынии
из недвижимости лишь квартира 55м2, взятая в ипотеку.
Генпрокурор посадила таких персонажей - брата экс-Президента, который назначил ее на должность, мэра Бухареста, на 8 лет села бывший министр финансов, Премьер-министр вынужден был уйти в отставку и тд.

Кто мешал Порошенко пять лет очищать авгиевы конюшни ?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:14

  shapo написав:Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?
А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?


  airmax78 написав:В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом.

1) По Привату сейчас в Лондоне разбираются кто куда что вывел.
Пока что нанятое за бюджетные деньги агентство Кролл отчет написало на бланке НБУ на украинском
2) А на хрена тогда нужен такой "регулятор" который позволяет спокойно выводить средства, даже из банков в состоянии санации?
За что в НБУ зарплату получают?


  airmax78 написав:Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+.


Если ты ни хрена не знаешь и не можешь предвидеть что будет через месяц-два на черта вообще лезть на должность президента и врать избирателям про 1000грн в день бойцам?
На любой работе платят не за то, что пытался, а за то что сделал.
А если не сделал без сожаления расстаются и второго шанса не дают.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:17

  Alex2006 написав:Так опровергните и "помножите на ноль", почему сливаетесь? И заодно ответьте, почему за 5 лет не был посажен ни один топ-коррупционер?

  kingkongovets написав:неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали

Вы Бигуса смотрели хоть когда-то?
https://www.youtube.com/user/nashigroshiTV
Не благодарите, приятного просмотра :)


1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал
видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?
2) смешного цуцыка бигуса смотреть - ваш удел, наслаждайтесь поеданием дерьма в одиночестве
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:20

  kingkongovets написав:а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой
а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет


Самому не смешно?
Это Путин дальше не пошел потому, что не увидел поддержки в Харькове, Днепре и дальше, а не великий стратег генераллисимус Порошенко выграл битву со своими полководцами просравшими Дебальцевский и пр. котлы за Украину.
В чем возрождение армии, в количестве призванных и затратах на оборону?
Она способна освободить Донбасс не говоря о Крыме?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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