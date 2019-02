Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 217218219220> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 153 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 55 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 153 Додано: Нед 17 лют, 2019 12:39 Alex2006 написав: airmax78 написав: Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека Сегодня я согласен с резкостью Конговца. Нам предлагают человека, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы, заменить на человека

Чушь. Главный человек, который сыграл ключевую роль в развороте этой страны от тайги в сторону Европы - народ Украины. Это благодаря Майдану Запад начал поддерживать Украину, а не благодаря Порошенко. Порошенко лишь разочаровал Запад, когда там поняли, что он вместо борьбы с коррупцией решил ее возглавить. Но Запад поддерживает народ Украины и ждет, что они выберут на этих выборах кого-то нормального, чтобы продолжить поддержку, в том числе финансовую в виде аналога плана Маршалла. Они же не глупые и понимают, что если они зальют кучу денег в страну сейчас - их просто разворуют. А вот когда мы искореним коррупцию - денег зайдет столько, что нам и не снилось и развитие будет стремительное, как у Южной Кореи или послевоенной Германии или других похожих стран.

6 фейковых штампов насчитал) рассчитанных на идиотов, у которых эмоции побеждают здравый смысл, главное правильно надавить на болевые точки

у вас методичка под рукой?



6 фейковых штампов насчитал) рассчитанных на идиотов, у которых эмоции побеждают здравый смысл, главное правильно надавить на болевые точки

6 фейковых штампов насчитал) рассчитанных на идиотов, у которых эмоции побеждают здравый смысл, главное правильно надавить на болевые точкиу вас методичка под рукой? Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 12:41, всього редагувалось 2 разів.

Повідомлень: 6105 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:41 Re: Політичні дискусії Alex2006 написав: kingkongovets написав: Alex2006 написав: О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" )



О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого"





пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки

в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы

мерзко на это смотреть пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешкив Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисымерзко на это смотреть

Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.

И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?

Напомните, кого там вы предлагаете как честного и справедливого ставленника, Гриценко? Ну вас вроде уже услышали. Голосуйте на здоровье



Напомните, кого там вы предлагаете как честного и справедливого ставленника, Гриценко? Ну вас вроде уже услышали. Голосуйте на здоровье Напомните, кого там вы предлагаете как честного и справедливого ставленника, Гриценко? Ну вас вроде уже услышали. Голосуйте на здоровье Faceless

Модератор Повідомлень: 23588 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5413 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:43 Alex2006 написав: kingkongovets написав: пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки

в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы

мерзко на это смотреть пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешкив Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисымерзко на это смотреть

Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.

И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?

Потому что топ-коррупционеры, в отличие от многих украинцев - не идиоты. И топ-коррупционер, это не просто один человек, который набивает себе сейф за сейфом кэшем. Это целая система, в которой задействованы десятки людей на разных уровнях. А бороться с системой - намного сложнее, особенно, когда тебе нечем ее заменить. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Главное, что структуры, призванные бороться с топ-коррупционерами, созданы и потихоньку начинают работать.

Потому что топ-коррупционеры, в отличие от многих украинцев - не идиоты. И топ-коррупционер, это не просто один человек, который набивает себе сейф за сейфом кэшем. Это целая система, в которой задействованы десятки людей на разных уровнях. А бороться с системой - намного сложнее, особенно, когда тебе нечем ее заменить. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Главное, что структуры, призванные бороться с топ-коррупционерами, созданы и потихоньку начинают работать. airmax78 Повідомлень: 28116 З нами з: 25.10.12 Подякував: 718 раз. Подякували: 3135 раз. Додано: Нед 17 лют, 2019 12:48 kingkongovets написав: Alex2006 написав: Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.

в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на ноль

да только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика. Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.



в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на ноль

да только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна

в вашем посте я насчитал навскидку минимум 9 фейковых вбросов, каждый из которых можно опровергнуть и помножить на нольда только это сизифов труд - вам не нужны аргументированные споры, вам нужна атмосфера постоянно летящего с вентилятора говна

Так опровергните и "помножите на ноль", почему сливаетесь? И заодно ответьте, почему за 5 лет не был посажен ни один топ-коррупционер?



kingkongovets написав: неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали

Вы Бигуса смотрели хоть когда-то?

https://www.youtube.com/user/nashigroshiTV

Не благодарите, приятного просмотра Так опровергните и "помножите на ноль", почему сливаетесь? И заодно ответьте, почему за 5 лет не был посажен ни один топ-коррупционер?Вы Бигуса смотрели хоть когда-то?Не благодарите, приятного просмотра Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3446 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 12:50 airmax78

Борьба с проблемами по-тихоньку - это окозамылевание.

Потому что система успевает адаптироваться.

Поэтому требования к темпу реформ.



Конечно и гнать нельзя, но и по-тихоньку не имеет смысла. detroytred

Повідомлень: 21015 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1223 раз. Подякували: 2840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:00 airmax78 написав: Alex2006 написав: Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?

А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.

И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер? Ну да, все накинулись на бедного белого и пушистого топ-1 коррупционера страны)) С чего бы это они? Может, потому что хотят жить в честной и справедливой стране, а не где президент - гарант сохранения и развития коррупции, а не конституции? Зачем нам президент, который покрывает топ-коррупционеров (ни один не был посажен благодаря действиям его Луценка и Холодницкого, просто отжали часть их денег себе)? Зачем нам президент, который спокойно дает обдирать людей через схемы вроде Роттердам+ в угоду своему бизнес-партнеру? Зачем нам президент, который спокойно может плевать на конституцию и законы (как в случае с выдворением Саакашвили)? Зачем нам президент, который сдает области местным князькам под разграбление? Зачем нам президент, уровень доверия Запада к которому уже на нуле?А про "не проигравший московии" - в смысле? Ющенко что ли проигрывал? Или Кравчук? Или любойдругой президент на его месте вдруг "проиграл бы"? В чем суть этого "не проигрыша"? В том, что они договорились втихую торговать через ОРДЛО, гоняя кучу контрабанды и имея на этом сверх-доходы? Не понятна логика.И главный вопрос всем порохоботам: почему за 5 лет не посажен ни один топ-коррупционер?

Потому что топ-коррупционеры, в отличие от многих украинцев - не идиоты. И топ-коррупционер, это не просто один человек, который набивает себе сейф за сейфом кэшем. Это целая система, в которой задействованы десятки людей на разных уровнях. А бороться с системой - намного сложнее, особенно, когда тебе нечем ее заменить. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Главное, что структуры, призванные бороться с топ-коррупционерами, созданы и потихоньку начинают работать. Потому что топ-коррупционеры, в отличие от многих украинцев - не идиоты. И топ-коррупционер, это не просто один человек, который набивает себе сейф за сейфом кэшем. Это целая система, в которой задействованы десятки людей на разных уровнях. А бороться с системой - намного сложнее, особенно, когда тебе нечем ее заменить. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Главное, что структуры, призванные бороться с топ-коррупционерами, созданы и потихоньку начинают работать.

А не напомните, кто затягивал создание Анти-кор суда (пока Запад не поставил ультиматум - или суд, или не будет денег МВФ)? Кто пытался протолкнуть в аудиторы НАБУ "лыжника" Брауна, а не Роберта Сторча или Карлоса Кастресана? Кто пытался протолкнуть в закон норму, что текущие дела топ-коррупционеров будут продолжать рассматривать обычные украинские суды, а не новый Анти-кор суд?



airmax78 написав: Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки.



За 5 лет мы уже видели дело "бриллиантовых прокуроров", "дело Мосийчука", "дело Розенблата", дело Насирова, других уже и не вспомню, и? За 5 лет - результата 0. И вы тут говорите что "мы еще увидим эти посадки". Мы доживем до них хоть? Или фигуранты дел? Чушь это, главная причина - нет политической воли у текущего президента. Как только президент смениться на того, у кого такая воля есть - будет наблюдаться боооольшой переполох среди коррупционеров, поэтому они так и топят за сохранение своего Порошенко у власти. А не напомните, кто затягивал создание Анти-кор суда (пока Запад не поставил ультиматум - или суд, или не будет денег МВФ)? Кто пытался протолкнуть в аудиторы НАБУ "лыжника" Брауна, а не Роберта Сторча или Карлоса Кастресана? Кто пытался протолкнуть в закон норму, что текущие дела топ-коррупционеров будут продолжать рассматривать обычные украинские суды, а не новый Анти-кор суд?За 5 лет мы уже видели дело "бриллиантовых прокуроров", "дело Мосийчука", "дело Розенблата", дело Насирова, других уже и не вспомню, и? За 5 лет - результата 0. И вы тут говорите что "мы еще увидим эти посадки". Мы доживем до них хоть? Или фигуранты дел? Чушь это, главная причина - нет политической воли у текущего президента. Как только президент смениться на того, у кого такая воля есть - будет наблюдаться боооольшой переполох среди коррупционеров, поэтому они так и топят за сохранение своего Порошенко у власти. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3446 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 466 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:06 airmax78 написав: Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки.



А с чего вы взяли, что работа в этом направлении идет ?

За 5 лет не посадили ни одного ТОП-коррупционера, и даже среднего уровня, одни мелкие сошки-клерки для имитации видимости работы.

А сколько еще лет вы собираетесь ждать, может пять лет и так слишком большой потерянный срок ?



Почему у нас президент не хочет назначить такого Генпрокурора ?



Отчет о работе Генпрокурора Румынии за год:

Уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. В декларации Генпрокурора Румынии

из недвижимости лишь квартира 55м2, взятая в ипотеку.

Генпрокурор посадила таких персонажей - брата экс-Президента, который назначил ее на должность, мэра Бухареста, на 8 лет села бывший министр финансов, Премьер-министр вынужден был уйти в отставку и тд.



Кто мешал Порошенко пять лет очищать авгиевы конюшни ? А с чего вы взяли, что работа в этом направлении идет ?За 5 лет не посадили ни одного ТОП-коррупционера, и даже среднего уровня, одни мелкие сошки-клерки для имитации видимости работы.А сколько еще лет вы собираетесь ждать, может пять лет и так слишком большой потерянный срок ?Почему у нас президент не хочет назначить такого Генпрокурора ?Отчет о работе Генпрокурора Румынии за год:Уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. В декларации Генпрокурора Румыниииз недвижимости лишь квартира 55м2, взятая в ипотеку.Генпрокурор посадила таких персонажей - брата экс-Президента, который назначил ее на должность, мэра Бухареста, на 8 лет села бывший министр финансов, Премьер-министр вынужден был уйти в отставку и тд.Кто мешал Порошенко пять лет очищать авгиевы конюшни ? freeze 4 Повідомлень: 9683 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2831 раз. Подякували: 3953 раз. Профіль 17 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:14 shapo написав: Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?

А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался? Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?



airmax78 написав: В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом. В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом.

1) По Привату сейчас в Лондоне разбираются кто куда что вывел.

Пока что нанятое за бюджетные деньги агентство Кролл отчет написало на бланке НБУ на украинском

2) А на хрена тогда нужен такой "регулятор" который позволяет спокойно выводить средства, даже из банков в состоянии санации?

За что в НБУ зарплату получают?





airmax78 написав: Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+. Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+.



Если ты ни хрена не знаешь и не можешь предвидеть что будет через месяц-два на черта вообще лезть на должность президента и врать избирателям про 1000грн в день бойцам?

На любой работе платят не за то, что пытался, а за то что сделал.

А если не сделал без сожаления расстаются и второго шанса не дают. 1) По Привату сейчас в Лондоне разбираются кто куда что вывел.Пока что нанятое за бюджетные деньги агентство Кролл отчет написало на бланке НБУ на украинском2) А на хрена тогда нужен такой "регулятор" который позволяет спокойно выводить средства, даже из банков в состоянии санации?За что в НБУ зарплату получают?Если ты ни хрена не знаешь и не можешь предвидеть что будет через месяц-два на черта вообще лезть на должность президента и врать избирателям про 1000грн в день бойцам?На любой работе платят не за то, что пытался, а за то что сделал.А если не сделал без сожаления расстаются и второго шанса не дают. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 624 З нами з: 29.05.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:17 Alex2006 написав: Так опровергните и "помножите на ноль", почему сливаетесь? И заодно ответьте, почему за 5 лет не был посажен ни один топ-коррупционер?



kingkongovets написав: неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали неоспоримый потому шо они и сами не прочь шото с***, тока шанс не представляется - отсюда и ненависть к богатым, они же по их мнению все только наворовали

Вы Бигуса смотрели хоть когда-то?

https://www.youtube.com/user/nashigroshiTV

Не благодарите, приятного просмотра Так опровергните и "помножите на ноль", почему сливаетесь? И заодно ответьте, почему за 5 лет не был посажен ни один топ-коррупционер?Вы Бигуса смотрели хоть когда-то?Не благодарите, приятного просмотра



1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал

видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?

2) смешного цуцыка бигуса смотреть - ваш удел, наслаждайтесь поеданием дерьма в одиночестве 1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написалвидите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?2) смешного цуцыка бигуса смотреть - ваш удел, наслаждайтесь поеданием дерьма в одиночестве Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6105 З нами з: 05.06.16 Подякував: 352 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 13:20 kingkongovets написав: а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой

а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет а я не призываю голосовать за гелетея - но тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большойа результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет



Самому не смешно?

Это Путин дальше не пошел потому, что не увидел поддержки в Харькове, Днепре и дальше, а не великий стратег генераллисимус Порошенко выграл битву со своими полководцами просравшими Дебальцевский и пр. котлы за Украину.

В чем возрождение армии, в количестве призванных и затратах на оборону?

