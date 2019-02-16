Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом? 2) смешного цуцыка бигуса смотреть - ваш удел, наслаждайтесь поеданием дерьма в одиночестве
Понятно, ожидаемый слив. Ну хоть сознались, что владеете приемами пропаганды, что просматривалось по Вашим постам и так. Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
airmax78 написав:В банках, которые "Гонтарева завалила", деньги вкладчиков никуда не исчезали. Их там не было задолго до того, как их "завалила Гонтарева". Они были выведены собственниками банков и топ-менеджментом.
1) По Привату сейчас в Лондоне разбираются кто куда что вывел. Пока что нанятое за бюджетные деньги агентство Кролл отчет написало на бланке НБУ на украинском 2) А на хрена тогда нужен такой "регулятор" который позволяет спокойно выводить средства, даже из банков в состоянии санации? За что в НБУ зарплату получают?
airmax78 написав:Когда Порох обещал этот курс - он еще не мог знать что нам устроит россия на Донбасе. И надо отдать ему должное - честно пытался удержать уровень 12+.
Если ты ни хрена не знаешь и не можешь предвидеть что будет через месяц-два на черта вообще лезть на должность президента и врать избирателям про 1000грн в день бойцам? На любой работе платят не за то, что пытался, а за то что сделал. А если не сделал без сожаления расстаются и второго шанса не дают.
Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением. Про "не мог предвидеть" - ну это без комментариев. Это вы уже дуркуете.
kingkongovets написав: а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки?
Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения. И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось
Alex2006 написав:Понятно, ожидаемый слив. Ну хоть сознались, что владеете приемами пропаганды, что просматривалось по Вашим постам и так. Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он.
я не дон кихот шоп воевать с мельницами и спорить с ботами) генпрокурор сам никого не сажает, как и не ведет дела - он менеджер, который чистит эти конюшни, а их еще чистить и чистить, а сажают они чем дальше тем больше, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
shapo написав: Так-таки и уничтожил всю украинскую армию с 1991г по 2013г сам продав все запасы советского оружия, распродав всю армейскую землю начиная с Конча-Заспы и расформировав все боевые до этого подразделения. И как специалист по обслуживанию авиационной техники в возраст 57 лет должен был участвовать в АТО? Рядовым или взводным? Самолетов-то уже не осталось
вы видно в армии не служили раз такую чушь несете кроме своей специализации любой выпускник военного вуза вполне в состоянии командовать линейными подразделениями, уж взводом и ротой так точно а вот почему кадровый офицер и бывший министр обороны во время войны не нашел место где мог бы быть полезным придумайте сами пи** - не родину защищать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Alex2006 написав:Понятно, ожидаемый слив. Ну хоть сознались, что владеете приемами пропаганды, что просматривалось по Вашим постам и так. Ко всем остальным товарищам, защищающим Порошенко у меня тот же вопрос - почему за 5 лет не посажен не один серьезный коррупционер? Генпрокурора назначает именно он.
я не дон кихот шоп воевать с мельницами и спорить с ботами) генпрокурор сам никого не сажает, как и не ведет дела - он менеджер, который чистит эти конюшни, а их еще чистить и чистить, а сажают они чем дальше тем больше, кстати
Кого из серьезных коррупционеров посадили за эти 5 лет? Можно списочек? Именно посадили, а не задерживали с вертолетами, показывали красивые видео, обещали посадить, а потом те спокойно дальше себе живут счастливо на свободе, как этот случай: https://youtu.be/rfGN3gOFCVw?t=210
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
airmax78 написав:Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением. Про "не мог предвидеть" - ну это без комментариев. Это вы уже дуркуете.