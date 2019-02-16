Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets написав:зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки палитесь
Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет
власть далеко не идеальна, как и все украинское общество тока ваша позиция исключительно деструктивна - вы предлагаете ее поменять но внятно не говорите на кого и с целью чего? шо гриценко будет бороться с коррупцией? тимошенко? зеленский?) большевики 100 лет когда то точно так же и с такими же популистскими лозунгами для идиотов пришли к власти, кем мне считать людей, готовых спустя 100 лет и зная результаты этого вновь стать на эти грабли? разумными людьми? у нынешней власти и у лично порошенко одно качество, которое покрывает все ее недостатки - оно не ложится под московию все остальное - беллетристика и корм для гуппи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:власть далеко не идеальна, как и все украинское общество тока ваша позиция исключительно деструктивна - вы предлагаете ее поменять но внятно не говорите на кого и с целью чего? шо гриценко будет бороться с коррупцией? тимошенко? зеленский?) большевики 100 лет когда то точно так же и с такими же популистскими лозунгами для идиотов пришли к власти, кем мне считать людей, готовых спустя 100 лет и зная результаты этого вновь стать на эти грабли?
у нынешней власти и у лично порошенко одно качество, которое покрывает все ее недостатки - оно не ложится под московию все остальное - беллетристика и корм для гуппи разумными людьми?
Ха-ха, не ложится под Московию. Это как, разорвал дипотношения, прекратил любую торговлю? Нет, ноет на весь мир о том, что русский транзит газа через Украину закончится. От того, что вы кого-то как и все здешние порохоботы назовете идиотами,гуппями,хоть вуалехвостами, отношение к вашему кандидату не изменится. Любой - Гриценко или Зеленский - будут лучше
Оранжевый-хит сезона написав:Уну, если бы это было правдой, это раздули бы быстрее чем Липецкую фабрику и оффшоры. Коломойский стоил украинцам 5 ярдов это без учета денег, украденных им в Укрнафте. Кстати, где держит свои мультимиллионы Зеленский? И как он их получает, в т.ч. от того же Коломойского? На счет в Ощад, после уплаты всех налогов?
Погугли, есть соответствующие заявления журналистов 5 канала. Если ты не веришь мне лично.
airmax78 написав:Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением. Про "не мог предвидеть" - ну это без комментариев. Это вы уже дуркуете.
Интересно: Бахматюк, Полищук, Коломойский, Жеваго - что с ними? Сидят? "Плокулор" посадил их?
shapo написав: Ха-ха, не ложится под Московию. Это как, разорвал дипотношения, прекратил любую торговлю? Нет, ноет на весь мир о том, что русский транзит газа через Украину закончится. От того, что вы кого-то как и все здешние порохоботы назовете идиотами,гуппями,хоть вуалехвостами, отношение к вашему кандидату не изменится. Любой - Гриценко или Зеленский - будут лучше
как лечь под московию и лишиться возможности вернуть оккупированные территории продемонстрировал саакашвили как не лечь, сформировать антипутинскую коалицию (это ваще экстра высокий пилотаж в то время с теми возможностями), инициировать санкции и не пойти на переговоры с сепаратистами, легализовав и узаконив их, возродить армию и выдерживать ежедневные потоки говна - показал порошенко
любой лучше - тезис кремля, с любым они договорятся и сожрут, а пороха - нет, отсюда и все говно, которое вы с таким ажиотажем хаваете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Даже не мог подумать что остались в стране люди кот. поддерживают сохранение коррупции. Стыдоба. Надо оставить,не надо менять,никто кроме него,только он Точно как в рашке сторонники карлика,если не он то на них нападут и сожрут. Две стороны одной лапти и даже выборная стратегия у них одинаковая лучше ничего не умеют придумать.