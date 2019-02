Додано: Нед 17 лют, 2019 13:55

shapo написав: kingkongovets написав: зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки

палитесь зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверкипалитесь



Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет



власть далеко не идеальна, как и все украинское общество

тока ваша позиция исключительно деструктивна - вы предлагаете ее поменять но внятно не говорите на кого и с целью чего?

шо гриценко будет бороться с коррупцией? тимошенко? зеленский?)

большевики 100 лет когда то точно так же и с такими же популистскими лозунгами для идиотов пришли к власти, кем мне считать людей, готовых спустя 100 лет и зная результаты этого вновь стать на эти грабли?

разумными людьми?

у нынешней власти и у лично порошенко одно качество, которое покрывает все ее недостатки - оно не ложится под московию

все остальное - беллетристика и корм для гуппи власть далеко не идеальна, как и все украинское обществотока ваша позиция исключительно деструктивна - вы предлагаете ее поменять но внятно не говорите на кого и с целью чего?шо гриценко будет бороться с коррупцией? тимошенко? зеленский?)большевики 100 лет когда то точно так же и с такими же популистскими лозунгами для идиотов пришли к власти, кем мне считать людей, готовых спустя 100 лет и зная результаты этого вновь стать на эти грабли?разумными людьми?у нынешней власти и у лично порошенко одно качество, которое покрывает все ее недостатки - оно не ложится под московиювсе остальное - беллетристика и корм для гуппи

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.