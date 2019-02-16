RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 219220221222>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:55

  shapo написав:
  kingkongovets написав:зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки
палитесь :mrgreen:


Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет


власть далеко не идеальна, как и все украинское общество
тока ваша позиция исключительно деструктивна - вы предлагаете ее поменять но внятно не говорите на кого и с целью чего?
шо гриценко будет бороться с коррупцией? тимошенко? зеленский?)
большевики 100 лет когда то точно так же и с такими же популистскими лозунгами для идиотов пришли к власти, кем мне считать людей, готовых спустя 100 лет и зная результаты этого вновь стать на эти грабли?
разумными людьми? :mrgreen:
у нынешней власти и у лично порошенко одно качество, которое покрывает все ее недостатки - оно не ложится под московию
все остальное - беллетристика и корм для гуппи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 05.06.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:01

  kingkongovets написав:власть далеко не идеальна, как и все украинское общество
тока ваша позиция исключительно деструктивна - вы предлагаете ее поменять но внятно не говорите на кого и с целью чего?
шо гриценко будет бороться с коррупцией? тимошенко? зеленский?)
большевики 100 лет когда то точно так же и с такими же популистскими лозунгами для идиотов пришли к власти, кем мне считать людей, готовых спустя 100 лет и зная результаты этого вновь стать на эти грабли?

у нынешней власти и у лично порошенко одно качество, которое покрывает все ее недостатки - оно не ложится под московию
все остальное - беллетристика и корм для гуппи
разумными людьми? :mrgreen:


Ха-ха, не ложится под Московию.
Это как, разорвал дипотношения, прекратил любую торговлю?
Нет, ноет на весь мир о том, что русский транзит газа через Украину закончится.
От того, что вы кого-то как и все здешние порохоботы назовете идиотами,гуппями,хоть вуалехвостами, отношение к вашему кандидату не изменится.
Любой - Гриценко или Зеленский - будут лучше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 628
З нами з: 29.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:05

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Уну, если бы это было правдой, это раздули бы быстрее чем Липецкую фабрику и оффшоры.
Коломойский стоил украинцам 5 ярдов это без учета денег, украденных им в Укрнафте.
Кстати, где держит свои мультимиллионы Зеленский? И как он их получает, в т.ч. от того же Коломойского? На счет в Ощад, после уплаты всех налогов?
Погугли, есть соответствующие заявления журналистов 5 канала. Если ты не веришь мне лично.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Окуенная шутка.

Оригинал - https://edition.faz.net//faz-edition/po ... 96856.html
Перевод - https://zn.ua/WORLD/zhurnalisty-5-kanal ... 2913_.html
yanyura
 
Повідомлень: 4086
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:05

  shapo написав:
  kingkongovets написав:зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки
палитесь :mrgreen:


Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет

А кому она продалась?
airmax78
 
Повідомлень: 28117
З нами з: 25.10.12
Подякував: 718 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:13

  airmax78 написав:Напоминаю: до 2014го года НБУ рулил Арбузов, назначенный на эту должность Януковичем. Как при нем работало НБУ можно рассказывать долго. НБУ не может помешать собственникам банка вывести из него деньги. Потому что вывод денег занимает минуты, дни, недели (в зависимости от ситуации с ликвидностью). Ни один центробанк в мире не в состоянии такое предотвратить. Единственный способ профилактики - полное раскрытие бенефициарных собственников и уголовная ответственность топ-менеджмента за банкротство. И то и другое было впервые сделано при Гонтаревой и под ее давлением.
Про "не мог предвидеть" - ну это без комментариев. Это вы уже дуркуете.

Интересно: Бахматюк, Полищук, Коломойский, Жеваго - что с ними? Сидят? "Плокулор" посадил их?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 441 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:16

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  kingkongovets написав:зы: повторяю - не надо считать всех идиотами, давя на эмоции и подсовывая единичные факты, которые тоже нельзя принимать без проверки
палитесь :mrgreen:


Пока это нынешняя продажная деградировавшая власть считает вместе с такими апологетами как вы остальных идиотами в надежде порулить еще 5 лет

А кому она продалась?

Бриллиантовые прокуроры: уже 2019 год.
https://www.sud-report.org.ua/2018/12/d ... ut-pryvid/
А дело все в зачаточном состоянии. Крутые реформы у Петр Порошенка.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 441 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:18

  shapo написав: Ха-ха, не ложится под Московию.
Это как, разорвал дипотношения, прекратил любую торговлю?
Нет, ноет на весь мир о том, что русский транзит газа через Украину закончится.
От того, что вы кого-то как и все здешние порохоботы назовете идиотами,гуппями,хоть вуалехвостами, отношение к вашему кандидату не изменится.
Любой - Гриценко или Зеленский - будут лучше


как лечь под московию и лишиться возможности вернуть оккупированные территории продемонстрировал саакашвили
как не лечь, сформировать антипутинскую коалицию (это ваще экстра высокий пилотаж в то время с теми возможностями), инициировать санкции и не пойти на переговоры с сепаратистами, легализовав и узаконив их, возродить армию и выдерживать ежедневные потоки говна - показал порошенко

любой лучше - тезис кремля, с любым они договорятся и сожрут, а пороха - нет, отсюда и все говно, которое вы с таким ажиотажем хаваете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 05.06.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:20

:roll: Весело тут

Даже не мог подумать что остались в стране люди кот. поддерживают сохранение коррупции. Стыдоба. Надо оставить,не надо менять,никто кроме него,только он :mrgreen: :mrgreen:
Точно как в рашке сторонники карлика,если не он то на них нападут и сожрут. Две стороны одной лапти и даже выборная стратегия у них одинаковая лучше ничего не умеют придумать.
Bayern
 
Повідомлень: 385
З нами з: 03.06.17
Подякував: 198 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:21

Re: Політичні дискусії

Какая же ненависть у прокурорских к оппонентам Порошенка :shock:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 441 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:25

  BIGor написав:Какая же ненависть у прокурорских к оппонентам Порошенка :shock:

Так 36% проголосовавших - прокурорские? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23592
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 5418 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 219220221222>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (85)
17.02.2019 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.