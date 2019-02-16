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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 219220221222

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:27

Re: Політичні дискусії

kingkongovets написав:
  Alex2006 написав:О, пошла работа)) Так напугало возможное объединение с Садовым и остальными?)) Забыли еще добавить про "100% непроходимого" :))




пугает количество инфантильных идиотов и вероятность повторения ошибки и поражения 100 лет назад под их тупые шуточки и издевательские смешки
в Украине впервые за всю историю появился политик, не проигравший московии, на его очернение и дискредитацию брошены все силы пропагандистской машины кремля, а слепошарый украинский манюпас радостно воспринял ее тезисы
мерзко на это смотреть
Пусть просто перестанет воровать и люди проголосуют за него. Но он не может остаться, он клептоман.

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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:30

Re: Політичні дискусії

  kingkongovets написав:меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

Кого учили приемам пропаганды в СССР при единственной тогда партии? Правильно, инструкторов горкомов КПСС, которые при успешной "работе" становились инструкторами райкомов, обкомов той же партии, если очень везло, становились 3-ми, затем 2-ми секретарями горкома. Судя по вашему
в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

вы "доросли" до уровня инструктора обкома КПСС. Отсюда понятна ваша озлобленность - вам не повезло с "прихватизацией".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:31

  Faceless написав:
  BIGor написав:Какая же ненависть у прокурорских к оппонентам Порошенка :shock:

Так 36% проголосовавших - прокурорские? :mrgreen:

Не разводи демагогию. Я про конговца писал. О 36% проголосовавших ты додумал сам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:33

  yanyura написав:
  kingkongovets написав:меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

Кого учили приемам пропаганды в СССР при единственной тогда партии? Правильно, инструкторов горкомов КПСС, которые при успешной "работе" становились инструкторами райкомов, обкомов той же партии, если очень везло, становились 3-ми, затем 2-ми секретарями горкома. Судя по вашему
в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

вы "доросли" до уровня инструктора обкома КПСС. Отсюда понятна ваша озлобленность - вам не повезло с "прихватизацией".


были еще вузы и факультеты, готовившие кадры для работы за границей и с иностранцами)
вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с)
вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)
даже три - мне "повезло" не ныть и жаловаться на "тотальнэ зубожиння" и "злочынну владу", а заработать на очень сносную теперешнюю жизнь)
плохо когда в голове одни кубики со штампами - да?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 219220221222
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