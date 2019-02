Додано: Нед 17 лют, 2019 14:33

yanyura написав: kingkongovets написав: меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

Кого учили приемам пропаганды в СССР при единственной тогда партии? Правильно, инструкторов горкомов КПСС, которые при успешной "работе" становились инструкторами райкомов, обкомов той же партии, если очень везло, становились 3-ми, затем 2-ми секретарями горкома. Судя по вашему

в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

вы "доросли" до уровня инструктора обкома КПСС. Отсюда понятна ваша озлобленность - вам не повезло с "прихватизацией".



были еще вузы и факультеты, готовившие кадры для работы за границей и с иностранцами)

вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с)

вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)

даже три - мне "повезло" не ныть и жаловаться на "тотальнэ зубожиння" и "злочынну владу", а заработать на очень сносную теперешнюю жизнь)

были еще вузы и факультеты, готовившие кадры для работы за границей и с иностранцами)

вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с)

вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)

даже три - мне "повезло" не ныть и жаловаться на "тотальнэ зубожиння" и "злочынну владу", а заработать на очень сносную теперешнюю жизнь)

плохо когда в голове одни кубики со штампами - да?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.