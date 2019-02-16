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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 219220221222>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:32

Re: Політичні дискусії

  kingkongovets написав:вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с)
вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)

А вот после этих ваших слов, я глубоко сомневаюсь, что вы учились в вузе в СССР. Т.к. любой выпускник советского вуза (я окончил в 1974-м) обязательно изучал и сдавал экзамены по таким курсам, как "История КПСС", "Научный коммунизм", "Политэконoмия социализма", и т.д. (всего около 10). И не знать о существовании Высшей партийной школы просто не мог, ну если не был явным троечником (двоечников после второй неуспешной пересдачи просто отчисляли) и лентяем.

Высшая партийная школа при ЦК КПСС

https://u.to/bym1FA
Вища партійна школа при ЦК КПУ

https://u.to/mSm1FA

были еще вузы и факультеты, готовившие кадры для работы за границей и с иностранцами)

Конечно были, к примеру
Высшая школа КГБ в Кубинке (Подмосковье)

https://u.to/1Ve5Ag
или это:
Специальная кафедра Центрального института повышения квалификации Министерства среднего машиностроения СССР была создана в 1971 г. постановлением СМ СССР. Занималась подготовкой и повышением квалификации сотрудников режимных органов, служб безопасности, аналитических подразделений КГБ и штабов Гражданской обороны как на предприятиях собственно Минсредмаша, так и остальных министерств и ведомств оборонно-промышленного комплекса.

https://u.to/kyu1FA

P.S. Почему-то у меня в браузере ссылки отображаются так, что по ним невозможно перейти на страницу, поэтому приходится пользоваться "Сервисом сокращения ссылок".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:34

kingkongovets
Вы как мантру всё твердите о видимой только Вам угрозе и спасителе.

Но есть другие мнения:
"Но этого не произойдет. Независимо от того, кто (в Украине. - Ред.) выиграет президентские выборы, или какие партии войдут в Верховную Раду после парламентских выборов, Путин будет иметь такую ​​же динамику в Украине, которая существует сегодня - в основном объединенный политический класс, в основном объединенных людей против кремлевской агрессии", - подчеркнул экс-посол США.

https://censor.net.ua/news/3100885/krem ... mir_herbst

Или Климкин, цитату выше которого я сегодня дал.

Повторюсь, обратите внимание на большую субъективность своего основного аргумента. На котором строится весь Ваш последующий спитч с оскорблениями оппонентов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:38

  yanyura написав:
  kingkongovets написав:вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с)
вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)

А вот после этих ваших слов, я глубоко сомневаюсь, что вы учились в вузе в СССР. Т.к. любой выпускник советского вуза (я окончил в 1974-м) обязательно изучал и сдавал экзамены по таким курсам, как "История КПСС", "Научный коммунизм", "Политэконoмия социализма", и т.д. (всего около 10). И не знать о существовании Высшей партийной школы просто не мог, ну если не был явным троечником (двоечников после второй неуспешной пересдачи просто отчисляли) и лентяем.


впш не была вузом в прямом смысле этого слова - это было шото типа военной академии, готовившей высший командный состав, туда никого не принимали по конкурсу или без высшего образования насколько я знаю
но это уже явный оффтоп

зы: странно шо вы так хорошо осведомлены о чекистских и комуняцких вузах, зато ничего не знаете об обычных :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:06

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™

... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:12

  Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
1 А 84% за пуйла - і що ?
2 А як змінити?
Плакатись і вимагати щоб хтось за тебе щось зробив
Чи почати робити

ПС
ви квартирку прикупили?- пора ділитись , адже 3/4 вважають що ви її купили не законно , бо всього 3% в рік купують власне житло і при цьому на думку пересічних - 90% з цих 3 - злодії.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лют, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:14

kingkongovets
Хоть это уже и явный оффтоп, но отвечу в ветке, чтобы развеять намеки.
странно шо вы так хорошо осведомлены о чекистских и комуняцких вузах, зато ничего не знаете об обычных :mrgreen:

Читайте внимательно посты, на которые отвечаете, тогда не будет вопросов о
комуняцких вузах

Об этом
о чекистских

Если вам так уж интересно, то о ВШ КГБ знаю от товарища детства, он поступил в нее сразу после службы в армии (служил рядовым), в 1970-м, на следственный факультет, абсолютно без "блата", после окончания работал следователем в КГБ Украины, окончил карьеру на одной из руководящих следственных должностей в центральном апппарате СБУ в Киеве (ушел на пенсию по возрасту, хотя его уговаривали остаться, не смог, как и остальные "старые кадры" смириться с тем, что СБУ стало "крышевать" и "покрывать").
ничего не знаете об обычных

О современных - да не знаю, мне это не интересно в силу возраста, о советских знаю не понаслышке. Интернета тогда не было, но ежегодно издавались книги "Справочник для поступающих в вузы СССР", которые издавались большим тиражом (точно уже не вспомню, но порядка 50-100 тыс. экз.) и свободно продавались во всех книжных магазинах.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:22

  detroytred написав:kingkongovets
Вы как мантру всё твердите о видимой только Вам угрозе и спасителе.


не я
путин и вся его пропаганда уже который год твердит шо будет говорить с кем угодно кроме пороха
лично мне этого более чем достаточно
а вы можете продолжать рефлексировать с волосатыми беретами на лавочке о коррупции, тарифах и липецкой фабрике

и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии
это как бы азы
выбирайте шо вам важнее, можете поинтересоваться у крымчан как там у них москали "искоренили коррупцию и навели порядок"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:28

  kingkongovets написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.
пу прислав Медведчука щоб зсередину погливлювати розкол народу Неньки України.
Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.
Тому оптимальний вибір це Гриценко.


была унр, но украинцы были (а многие остаются и сейчас) настолько близорукими, шо искренне считают шо "политика" - это где то далеко и их не касается, а своя рубашка - цэ головнэ
а потом мрут от голода во время коллективизации, гниют в гулаговских лагерях, форсируют под огнем в ноябре днепр, а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия
спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки?


Гриценко не годится это 100%,
остальные(из списка) не годятся -это 150%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:34

yanyura

при чем тут вш кгб?
вы сказали шо был вуз, готовивший руководящие кадры для кпсс, я вам ответил шо это не был вуз, это было шото вроде курсов повышения квалификации для отобранных и прошедших проверку кадров
а вы мне снова про своих кентов энкаведешников втираете
хватит оффтопа уже и сами будьте повнимательнее вместо того шоп упрекать в этом оппонентов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:36

  kingkongovets написав: тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой
а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет


враг остановлен вопреки бездарному руководству

а на счет выбора не согласен...даже тогда были и есть грамотные командиры в армии и вообще в стране, но назначают:
-по партийной квоте
-или личной преданности(в охрану президента-это нормально)
но на министра обороны -это огромный прокол(который повлек гибель больше тысячи военнослужащих)

п.с. если Он такой реально верующий, должен был принять часть ответственности за смерти и на себя и не на второй срок (а монастырь на 5 лет, грехи замаливать) и за каждого убитого не из бюджета, а из своего и Ахметова кармана
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 17 лют, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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