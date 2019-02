Додано: Нед 17 лют, 2019 15:38

yanyura написав: kingkongovets написав: вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с)

А вот после этих ваших слов, я глубоко сомневаюсь, что вы учились в вузе в СССР. Т.к. любой выпускник советского вуза (я окончил в 1974-м) обязательно изучал и сдавал экзамены по таким курсам, как "История КПСС", "Научный коммунизм", "Политэконoмия социализма", и т.д. (всего около 10). И не знать о существовании Высшей партийной школы просто не мог, ну если не был явным троечником (двоечников после второй неуспешной пересдачи просто отчисляли) и лентяем.

впш не была вузом в прямом смысле этого слова - это было шото типа военной академии, готовившей высший командный состав, туда никого не принимали по конкурсу или без высшего образования насколько я знаю

но это уже явный оффтоп



