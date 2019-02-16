Додано: Нед 17 лют, 2019 16:14

странно шо вы так хорошо осведомлены о чекистских и комуняцких вузах, зато ничего не знаете об обычных

комуняцких вузах

о чекистских

ничего не знаете об обычных

Хоть это уже и явный оффтоп, но отвечу в ветке, чтобы развеять намеки.Читайте внимательно посты, на которые отвечаете, тогда не будет вопросов оОб этомЕсли вам так уж интересно, то о ВШ КГБ знаю от товарища детства, он поступил в нее сразу после службы в армии (служил рядовым), в 1970-м, на следственный факультет, абсолютно без "блата", после окончания работал следователем в КГБ Украины, окончил карьеру на одной из руководящих следственных должностей в центральном апппарате СБУ в Киеве (ушел на пенсию по возрасту, хотя его уговаривали остаться, не смог, как и остальные "старые кадры" смириться с тем, что СБУ стало "крышевать" и "покрывать").О современных - да не знаю, мне это не интересно в силу возраста, о советских знаю не понаслышке. Интернета тогда не было, но ежегодно издавались книги "Справочник для поступающих в вузы СССР", которые издавались большим тиражом (точно уже не вспомню, но порядка 50-100 тыс. экз.) и свободно продавались во всех книжных магазинах.