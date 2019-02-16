Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets написав:вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с) вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)
А вот после этих ваших слов, я глубоко сомневаюсь, что вы учились в вузе в СССР. Т.к. любой выпускник советского вуза (я окончил в 1974-м) обязательно изучал и сдавал экзамены по таким курсам, как "История КПСС", "Научный коммунизм", "Политэконoмия социализма", и т.д. (всего около 10). И не знать о существовании Высшей партийной школы просто не мог, ну если не был явным троечником (двоечников после второй неуспешной пересдачи просто отчисляли) и лентяем.
Специальная кафедра Центрального института повышения квалификации Министерства среднего машиностроения СССР была создана в 1971 г. постановлением СМ СССР. Занималась подготовкой и повышением квалификации сотрудников режимных органов, служб безопасности, аналитических подразделений КГБ и штабов Гражданской обороны как на предприятиях собственно Минсредмаша, так и остальных министерств и ведомств оборонно-промышленного комплекса.
kingkongovets Вы как мантру всё твердите о видимой только Вам угрозе и спасителе.
Но есть другие мнения:
"Но этого не произойдет. Независимо от того, кто (в Украине. - Ред.) выиграет президентские выборы, или какие партии войдут в Верховную Раду после парламентских выборов, Путин будет иметь такую же динамику в Украине, которая существует сегодня - в основном объединенный политический класс, в основном объединенных людей против кремлевской агрессии", - подчеркнул экс-посол США.
kingkongovets написав:вузов, готовивших руководящие кадры для кпсс не было) учите матчасть (с) вуз я закончил в 92ом, так шо мимо два раза)
А вот после этих ваших слов, я глубоко сомневаюсь, что вы учились в вузе в СССР. Т.к. любой выпускник советского вуза (я окончил в 1974-м) обязательно изучал и сдавал экзамены по таким курсам, как "История КПСС", "Научный коммунизм", "Политэконoмия социализма", и т.д. (всего около 10). И не знать о существовании Высшей партийной школы просто не мог, ну если не был явным троечником (двоечников после второй неуспешной пересдачи просто отчисляли) и лентяем.
впш не была вузом в прямом смысле этого слова - это было шото типа военной академии, готовившей высший командный состав, туда никого не принимали по конкурсу или без высшего образования насколько я знаю но это уже явный оффтоп
зы: странно шо вы так хорошо осведомлены о чекистских и комуняцких вузах, зато ничего не знаете об обычных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха! - значить, що щось "не так"! - значить, що людям не добре живеться! - значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха! - значить, що щось "не так"! - значить, що людям не добре живеться! - значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
1 А 84% за пуйла - і що ? 2 А як змінити? Плакатись і вимагати щоб хтось за тебе щось зробив Чи почати робити
ПС ви квартирку прикупили?- пора ділитись , адже 3/4 вважають що ви її купили не законно , бо всього 3% в рік купують власне житло і при цьому на думку пересічних - 90% з цих 3 - злодії.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лют, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets Хоть это уже и явный оффтоп, но отвечу в ветке, чтобы развеять намеки.
странно шо вы так хорошо осведомлены о чекистских и комуняцких вузах, зато ничего не знаете об обычных
Читайте внимательно посты, на которые отвечаете, тогда не будет вопросов о
комуняцких вузах
Об этом
о чекистских
Если вам так уж интересно, то о ВШ КГБ знаю от товарища детства, он поступил в нее сразу после службы в армии (служил рядовым), в 1970-м, на следственный факультет, абсолютно без "блата", после окончания работал следователем в КГБ Украины, окончил карьеру на одной из руководящих следственных должностей в центральном апппарате СБУ в Киеве (ушел на пенсию по возрасту, хотя его уговаривали остаться, не смог, как и остальные "старые кадры" смириться с тем, что СБУ стало "крышевать" и "покрывать").
ничего не знаете об обычных
О современных - да не знаю, мне это не интересно в силу возраста, о советских знаю не понаслышке. Интернета тогда не было, но ежегодно издавались книги "Справочник для поступающих в вузы СССР", которые издавались большим тиражом (точно уже не вспомню, но порядка 50-100 тыс. экз.) и свободно продавались во всех книжных магазинах.
detroytred написав:kingkongovets Вы как мантру всё твердите о видимой только Вам угрозе и спасителе.
не я путин и вся его пропаганда уже который год твердит шо будет говорить с кем угодно кроме пороха лично мне этого более чем достаточно а вы можете продолжать рефлексировать с волосатыми беретами на лавочке о коррупции, тарифах и липецкой фабрике
и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии это как бы азы выбирайте шо вам важнее, можете поинтересоваться у крымчан как там у них москали "искоренили коррупцию и навели порядок"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Квесторе_поверніться написав:Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді. пу прислав Медведчука щоб зсередину погливлювати розкол народу Неньки України. Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко. Тому оптимальний вибір це Гриценко.
была унр, но украинцы были (а многие остаются и сейчас) настолько близорукими, шо искренне считают шо "политика" - это где то далеко и их не касается, а своя рубашка - цэ головнэ а потом мрут от голода во время коллективизации, гниют в гулаговских лагерях, форсируют под огнем в ноябре днепр, а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки?
Гриценко не годится это 100%, остальные(из списка) не годятся -это 150%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
при чем тут вш кгб? вы сказали шо был вуз, готовивший руководящие кадры для кпсс, я вам ответил шо это не был вуз, это было шото вроде курсов повышения квалификации для отобранных и прошедших проверку кадров а вы мне снова про своих кентов энкаведешников втираете хватит оффтопа уже и сами будьте повнимательнее вместо того шоп упрекать в этом оппонентов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: тогда приходилось лепить из того шо было, выбор был не особо большой а результаты действий верховного могут видеть все - враг остановлен и армия возрождена и крепнет
враг остановлен вопреки бездарному руководству
а на счет выбора не согласен...даже тогда были и есть грамотные командиры в армии и вообще в стране, но назначают: -по партийной квоте -или личной преданности(в охрану президента-это нормально) но на министра обороны -это огромный прокол(который повлек гибель больше тысячи военнослужащих)
п.с. если Он такой реально верующий, должен был принять часть ответственности за смерти и на себя и не на второй срок (а монастырь на 5 лет, грехи замаливать) и за каждого убитого не из бюджета, а из своего и Ахметова кармана
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 17 лют, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.