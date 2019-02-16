Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:38
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:41
бугага
ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне
но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют
поражаюсь уровню пишущих здесь, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:45
не надо дешевых манипуляций - не коррупция, или хйло нападет - он уже давно напал и отступать пока от своих планов не собирается
а во время гибридной агрессии забывать о ней и сосредатачиваться на борьбе с коррупцией - это как 100 лет назад во время первой мировой свергать царя и в итоге подписывать с немцами позорный брест-литовский мир, находясь при этом в составе победившей антанты
так понятнее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|