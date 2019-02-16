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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 219220221222

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:38

  kingkongovets написав:и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии


Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата :lol:
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:41

  prodigy написав:враг остановлен вопреки бездарному руководству


бугага
ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне
но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют
поражаюсь уровню пишущих здесь, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:45

  Bayern написав:
  kingkongovets написав:и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии


Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата :lol:


не надо дешевых манипуляций - не коррупция, или хйло нападет - он уже давно напал и отступать пока от своих планов не собирается
а во время гибридной агрессии забывать о ней и сосредатачиваться на борьбе с коррупцией - это как 100 лет назад во время первой мировой свергать царя и в итоге подписывать с немцами позорный брест-литовский мир, находясь при этом в составе победившей антанты
так понятнее?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 219220221222
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