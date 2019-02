Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 154 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 56 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 154 Додано: Нед 17 лют, 2019 16:38 kingkongovets написав: и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии



Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата

враг остановлен вопреки бездарному руководству



бугага

ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне

но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют

бугага

ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне

но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют

поражаюсь уровню пишущих здесь, правда

Bayern написав: kingkongovets написав: и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии



Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата



Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата



не надо дешевых манипуляций - не коррупция, или хйло нападет - он уже давно напал и отступать пока от своих планов не собирается

а во время гибридной агрессии забывать о ней и сосредатачиваться на борьбе с коррупцией - это как 100 лет назад во время первой мировой свергать царя и в итоге подписывать с немцами позорный брест-литовский мир, находясь при этом в составе победившей антанты

не надо дешевых манипуляций - не коррупция, или хйло нападет - он уже давно напал и отступать пока от своих планов не собирается

а во время гибридной агрессии забывать о ней и сосредатачиваться на борьбе с коррупцией - это как 100 лет назад во время первой мировой свергать царя и в итоге подписывать с немцами позорный брест-литовский мир, находясь при этом в составе победившей антанты

так понятнее?

