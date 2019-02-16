Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
бугага ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют поражаюсь уровню пишущих здесь, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии
Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата
не надо дешевых манипуляций - не коррупция, или хйло нападет - он уже давно напал и отступать пока от своих планов не собирается а во время гибридной агрессии забывать о ней и сосредаточиваться на борьбе с коррупцией - это как 100 лет назад во время первой мировой свергать царя и в итоге подписывать с немцами позорный брест-литовский мир, находясь при этом в составе победившей антанты так понятнее? или вы тоже историю в школе не учили?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:впш не была вузом в прямом смысле этого слова - это было шото типа военной академии, готовившей высший командный состав, туда никого не принимали по конкурсу или без высшего образования насколько я знаю
detroytred написав:kingkongovets Железная)) логика: если пуйло готов начать переговоры с другими, то значит все эти другие обязательно сдадут интересы Украины.
Такая же риторика у пуйла была в отношении Трампа и что? Также примитивно тогда манипулировали противники Трампа.
Вам самим не смешно со своих аргументов-то? Похоже смешно, поэтому усиливаете их *волосатыми беретами* и пр. чепухой.
нет, мне смешно когда представляю чмыря гриценко, клоуна зеленского, или косатую тварь "отстаивающих" интересы Украины на переговорах с путиным обязательно сдадут - от предложенных сумм смог отказаться лишь порох, даже ющенко в итоге яныка поддерживал, про остальных вообще молчу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному. НЕ ДАВАЙТЕ!!!! Тупенько как-то выглядит, когда руки , раздающие "благодарочки", насилуют клаву, проклиная коррумпированную власть
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 17 лют, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:нет, мне смешно когда представляю чмыря гриценко, клоуна зеленского, или косатую тварь "отстаивающих" интересы Украины на переговорах с путиным обязательно сдадут - от предложенных сумм смог отказаться лишь порох, даже ющенко в итоге яныка поддерживал, про остальных вообще молчу
Кругом чмыри да клоуны лишь он один белый да пушистый. Действительно смешно.
Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха! - значить, що щось "не так"! - значить, що людям не добре живеться! - значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
Але судячи з поточних опитувань , в тому числі нагорі у шапці теми, у нього досить високий рівень підтримки. Не більшість, але найвищий (або один з найвищих) серед опонентів.