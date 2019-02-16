Додано: Нед 17 лют, 2019 17:12

kingkongovets

при чем тут вш кгб?

меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

были еще вузы и факультеты, готовившие кадры для работы за границей и с иностранцами)

для работы за границей и с иностранцами

Вы написали, чтоЯ, ессно, предположил, что вы окончили ВПШ, т.к. именно там "учили приемам пропаганды", но т.к. вы это отрицаетеТо ессно было предположить, что вы окончили или ВШ КГБ, или рангом пониже, но из того же подчинения, т.к.готовили КГБ, ГРУ, МГИМО и КИМО ("те же яйца, только в профиль" - (с), и поступить в них можно было только "по блату" и с направлением не ниже обкома КПСС).Обычные гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами".