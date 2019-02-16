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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 220221222223224>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:41

  prodigy написав:враг остановлен вопреки бездарному руководству


бугага
ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне
но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют
поражаюсь уровню пишущих здесь, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:45

  Bayern написав:
  kingkongovets написав:и еще - коррупция никогда не приводила к утрате государственного суверенитета, в отличии от внешней агрессии


Наконец озвучили или коррупция или хйло нападет давайте прямо в программу любимого кандидата :lol:


не надо дешевых манипуляций - не коррупция, или хйло нападет - он уже давно напал и отступать пока от своих планов не собирается
а во время гибридной агрессии забывать о ней и сосредаточиваться на борьбе с коррупцией - это как 100 лет назад во время первой мировой свергать царя и в итоге подписывать с немцами позорный брест-литовский мир, находясь при этом в составе победившей антанты
так понятнее?
или вы тоже историю в школе не учили?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:48

  kingkongovets написав:впш не была вузом в прямом смысле этого слова - это было шото типа военной академии, готовившей высший командный состав, туда никого не принимали по конкурсу или без высшего образования насколько я знаю

принимали и без ВО
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BB%D0%B0

Тишина на белом свете, тишина,
Я иду и размышляю, не спеша, —
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да окончить ВПШ!…
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 17 лют, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:53

Re: Політичні дискусії

Зображення
http://vchaspik.ua/ukraina
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:56

kingkongovets
Железная)) логика: если пуйло готов начать переговоры с другими, то значит все эти другие обязательно сдадут интересы Украины.

Такая же риторика у пуйла была в отношении Трампа и что?
Также примитивно тогда манипулировали противники Трампа.

Вам самим не смешно со своих аргументов-то?
Похоже смешно, поэтому усиливаете их *волосатыми беретами* и пр. чепухой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:01

  detroytred написав:kingkongovets
Железная)) логика: если пуйло готов начать переговоры с другими, то значит все эти другие обязательно сдадут интересы Украины.

Такая же риторика у пуйла была в отношении Трампа и что?
Также примитивно тогда манипулировали противники Трампа.

Вам самим не смешно со своих аргументов-то?
Похоже смешно, поэтому усиливаете их *волосатыми беретами* и пр. чепухой.


нет, мне смешно когда представляю чмыря гриценко, клоуна зеленского, или косатую тварь "отстаивающих" интересы Украины на переговорах с путиным
обязательно сдадут - от предложенных сумм смог отказаться лишь порох, даже ющенко в итоге яныка поддерживал, про остальных вообще молчу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:07

Re: Політичні дискусії

Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.
НЕ ДАВАЙТЕ!!!!
Тупенько как-то выглядит, когда руки , раздающие "благодарочки", насилуют клаву, проклиная коррумпированную власть
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 17 лют, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:09

Re: Політичні дискусії

kingkongovets написав:нет, мне смешно когда представляю чмыря гриценко, клоуна зеленского, или косатую тварь "отстаивающих" интересы Украины на переговорах с путиным
обязательно сдадут - от предложенных сумм смог отказаться лишь порох, даже ющенко в итоге яныка поддерживал, про остальных вообще молчу


Кругом чмыри да клоуны лишь он один белый да пушистый. Действительно смешно.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:12

kingkongovets
при чем тут вш кгб?

Вы написали, что
меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м

Я, ессно, предположил, что вы окончили ВПШ, т.к. именно там "учили приемам пропаганды", но т.к. вы это отрицаете
были еще вузы и факультеты, готовившие кадры для работы за границей и с иностранцами)

То ессно было предположить, что вы окончили или ВШ КГБ, или рангом пониже, но из того же подчинения, т.к.
для работы за границей и с иностранцами

готовили КГБ, ГРУ, МГИМО и КИМО ("те же яйца, только в профиль" - (с), и поступить в них можно было только "по блату" и с направлением не ниже обкома КПСС).

Обычные гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:17

Re: Політичні дискусії

Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
Але судячи з поточних опитувань , в тому числі нагорі у шапці теми, у нього досить високий рівень підтримки. Не більшість, але найвищий (або один з найвищих) серед опонентів.
Faceless
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