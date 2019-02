Додано: Нед 17 лют, 2019 16:41

prodigy написав: враг остановлен вопреки бездарному руководству

враг остановлен вопреки бездарному руководству



бугага

ради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтяне

но факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуют

поражаюсь уровню пишущих здесь, правда бугагаради интереса почитайте мемуары солдат принимавших участие в боевых действий любых стран мира - о бездарном руководстве и прочем пишут все, даже американцы и израильтянено факт есть фактом - враг остановлен, а войны ведут все же главнокомандующие, комбатанты и народ в них просто участвуютпоражаюсь уровню пишущих здесь, правда

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.