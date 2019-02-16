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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:23

kingkongovets
На гибридную войну хватило воли у кондитера.
Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.

Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:29

  yanyura написав:гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами".


истфаки, журфаки, романо-германские и инязы - все они считались "идеологическими", не говоря уже о международниках и восточниках
про "только по блату" - тоже смешно, не только
я понимаю шо вы уже старенький и многое забыли - так не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями

зы: в каждом из вышеперечисленных вузах на военной кафедре преподавали чекисты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:29

Ого, сколько настрочили 8)
Решил больше не писать, мне, в общем-то, безразлично, кто будет с булавой.
Никаких резких движений никто делать не будет.
Систему, берущую корни еще в Российской Империи, не переделать. Поэтому все ссылки на "отцов-основателей" просто смешны.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:30

  detroytred написав:kingkongovets
На гибридную войну хватило воли у кондитера.
Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.

Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.


скорее вам не хватает скажем так - кругозора и эрудиции - шоп осознать его заслуги
думаю только наши потомки смогут оценить НАСКОЛЬКО нам с ним повезло
причем похоже абсолютно незаслуженно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:37

kingkongovets
Кем Вы считаете не согласных со своим мнением, Вы уже многократно указывали))

Я же Вам уже не только своё мнение представлял, а Климкина, экс-посла США...

Возможно и они ошибаются, но лучше с умным потерять, чем с Вами найти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:41

  detroytred написав:kingkongovets
Кем Вы считаете не согласных со своим мнением, Вы уже многократно указывали))

Я же Вам уже не только своё мнение представлял, а Климкина, экс-посла США...

Возможно и они ошибаются, но лучше с умным потерять, чем с Вами найти.


климкин - дипломат, вы уверены шо в состоянии понять их эзопов язык и истинный смысл сказанного?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:42

Старикан
За окошком век сверхскоростей ... а у Вас в аргументации всё ещё влияние времен царя Гороха.
Действительно смешно.

Изменения происходят очень быстро.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:43

  detroytred написав:Изменения происходят очень быстро.


но количество идиотов в общей массе не уменьшается :mrgreen:
скорее наоборот - чем больше средств и возможностей для получения инфы тем меньше грамотных и эрудированных людей
селяви
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:45

kingkongovets
Почему же сами сразу не переведете-то?
Вместо бессмысленных подколок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:47

  Faceless написав:
Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
Але судячи з поточних опитувань , в тому числі нагорі у шапці теми, у нього досить високий рівень підтримки. Не більшість, але найвищий (або один з найвищих) серед опонентів.

Ну поки що опитуваних 154 чоловіки. До речі, чи є динаміка голосування? Скільки голосів з часом?
BIGor
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