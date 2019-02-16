kingkongovets
На гибридную войну хватило воли у кондитера.
Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.
Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:23
kingkongovets
На гибридную войну хватило воли у кондитера.
Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.
Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:29
истфаки, журфаки, романо-германские и инязы - все они считались "идеологическими", не говоря уже о международниках и восточниках
про "только по блату" - тоже смешно, не только
я понимаю шо вы уже старенький и многое забыли - так не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями
зы: в каждом из вышеперечисленных вузах на военной кафедре преподавали чекисты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:29
Ого, сколько настрочили
Решил больше не писать, мне, в общем-то, безразлично, кто будет с булавой.
Никаких резких движений никто делать не будет.
Систему, берущую корни еще в Российской Империи, не переделать. Поэтому все ссылки на "отцов-основателей" просто смешны.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:30
скорее вам не хватает скажем так - кругозора и эрудиции - шоп осознать его заслуги
думаю только наши потомки смогут оценить НАСКОЛЬКО нам с ним повезло
причем похоже абсолютно незаслуженно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:37
kingkongovets
Кем Вы считаете не согласных со своим мнением, Вы уже многократно указывали))
Я же Вам уже не только своё мнение представлял, а Климкина, экс-посла США...
Возможно и они ошибаются, но лучше с умным потерять, чем с Вами найти.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:41
климкин - дипломат, вы уверены шо в состоянии понять их эзопов язык и истинный смысл сказанного?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:42
Старикан
За окошком век сверхскоростей ... а у Вас в аргументации всё ещё влияние времен царя Гороха.
Действительно смешно.
Изменения происходят очень быстро.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:43
но количество идиотов в общей массе не уменьшается
скорее наоборот - чем больше средств и возможностей для получения инфы тем меньше грамотных и эрудированных людей
селяви
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:45
kingkongovets
Почему же сами сразу не переведете-то?
Вместо бессмысленных подколок.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:47
Ну поки що опитуваних 154 чоловіки. До речі, чи є динаміка голосування? Скільки голосів з часом?
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