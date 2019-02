Додано: Нед 17 лют, 2019 17:29

yanyura написав: гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами". гражданские вузы не учили "приемам пропаганды" "для работы за границей и с иностранцами".



истфаки, журфаки, романо-германские и инязы - все они считались "идеологическими", не говоря уже о международниках и восточниках

про "только по блату" - тоже смешно, не только

я понимаю шо вы уже старенький и многое забыли - так не вводите молодежь в заблуждение своими бреднями



