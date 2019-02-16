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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:56
budivelnik написав: Долярчик написав:
... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
1 А 84% за пуйла - і що ?
2 А як змінити?
Плакатись і вимагати щоб хтось за тебе щось зробив
Чи почати робити
ПС
ви квартирку прикупили?- пора ділитись , адже 3/4 вважають що ви її купили не законно , бо всього 3% в рік купують власне житло і при цьому на думку пересічних - 90% з цих 3 - злодії.
1) Змінити - значить обрати іншого "керуючого"!
2) А то, що я впахував нанадцять років, скирдував копійка до копійки, економив на всьому (одязі/харчах і т. п) - нікого ж не цікавить?!
... а от хто спускає легко гроші(як пів ляма за тиждень на Мальдівах) - то тут ясно, що крадені гроші! - бо, важкозароблені - так легко ніхто не спускає!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57
BIGor я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить, тем более таким как феслес нет уже доверия.
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Нед 17 лют, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57
detroytred написав:
kingkongovets
Почему же сами сразу не переведете-то?
Вместо бессмысленных подколок.
А вы что, ждали что они скажут: "Уйдет Порошенко - и все пропало"? Т.е. все замрите, ничего не делайте, ожидайте результатов выборов в Украине. Так, да?
Волкер уже и так, в обход дипломатической этики, очень толсто намекнул всем недалеким украинцам, чего от них хочет Путин. Что еще вам надо?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 17:59
ребе Нок написав:BIGor
я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить, тем более таким как феслес нет уже доверия.
Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:01
airmax78 написав: ребе Нок написав:BIGor
я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить, тем более таким как феслес нет уже доверия.
Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.
по определению - должно)
по факту - бугага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:10
vovan_prm написав:
Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.
НЕ ДАВАЙТЕ!!!
...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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