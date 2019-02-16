Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха! - значить, що щось "не так"! - значить, що людям не добре живеться! - значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
1 А 84% за пуйла - і що ? 2 А як змінити? Плакатись і вимагати щоб хтось за тебе щось зробив Чи почати робити
ПС ви квартирку прикупили?- пора ділитись , адже 3/4 вважають що ви її купили не законно , бо всього 3% в рік купують власне житло і при цьому на думку пересічних - 90% з цих 3 - злодії.
1) Змінити - значить обрати іншого "керуючого"! 2) А то, що я впахував нанадцять років, скирдував копійка до копійки, економив на всьому (одязі/харчах і т. п) - нікого ж не цікавить?!
... а от хто спускає легко гроші(як пів ляма за тиждень на Мальдівах) - то тут ясно, що крадені гроші! - бо, важкозароблені - так легко ніхто не спускає!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
detroytred написав:kingkongovets Почему же сами сразу не переведете-то? Вместо бессмысленных подколок.
А вы что, ждали что они скажут: "Уйдет Порошенко - и все пропало"? Т.е. все замрите, ничего не делайте, ожидайте результатов выборов в Украине. Так, да? Волкер уже и так, в обход дипломатической этики, очень толсто намекнул всем недалеким украинцам, чего от них хочет Путин. Что еще вам надо?
vovan_prm написав:Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному. НЕ ДАВАЙТЕ!!!
...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
detroytred написав:kingkongovets На гибридную войну хватило воли у кондитера. Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.
Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.
Я бы не сосредотачивался на якобы исключительности действующего, речь о качествах и других претендентов и соответствующих рисках.
Тимошенко, построившая с пуйлом бизнес на газу? Даже не смешно.
Гриценко, мутный, бесхребетный (по крайней мере создаёт такое впечатление), кабинетный "вояка", не имеющий представления об экономике и не имеющий никаких задатков менеджера? Я не стану пытаться натянуть какие-то коррупционные обвинения, оставим это чёрным пиарщикам, но вышесказанного и так достаточно. Да и если субъективно, я считаю, что воякам не место на позициях президента или премьера в принципе, при всем уважении к их профессии. Каждый должен заниматься свои делом. Страна - не казарма.
Зеленский - с весьма сомнительными ориентирами во внешней и внутренней политике. Это главное, что настораживает. Не везде и не во всем допустимы компромиссы, особенно любой ценой - а тут его за язык никто не тянул. Его бизнес - интересы, так или иначе завязанные на РФ, тоже нельзя оставлять без внимания. Второе - хоть и не имею явных доказательств, на 99% уверен, что он не самостоятельная фигура. Коломойский за ним стоит или нет - не так уж и важно. Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти. При этом Зеленский - наверное, самая непонятная фигура из кандидатов, хотя это совсем не аргумент в его пользу. Ну и в любом случае призываю не опускаться к банальным грубостям типа "клоун", это некрасиво.
Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.
Мураев - ещё один бывший рыг, явный украинофоб, бизнес завязан на рашке. Даже без изучения биографии уже с пары его лозунгов понятно, что внутреннюю политику он собирается вести в угоду рашки и расширению её влияния, активизировать пятую колонну и "референдумами" насаждать роспропаганду и рос влияние, шаг за шагом уничтожая Украину, как инструмент гибридной войны рашки. Да у него даже манера речи быдлячья, как это вообще можно не видеть. Внутренняя политика, идеологические, языковые вопросы, оценка исторических событий, и в особенности отражение этих направлений в образовании - критически важные задачи, не терпящие компромиссов. В этом направлении и так просраны почти все годы независимости - в угоду и под влиянием рашки, и гибридная война рашки направлена в первую очередь на продолжение таким способом развала государства изнутри. И Донбас и Крым в значительной, если не в большей части следствие этого. Явная российская подстилка, и таких мразей даже в Раду допускать нельзя. Тем более топит тут на форуме за него давно известная фсбешная подстилка, уже явный факт, кто это и чего от него ждать. Процент голосовавших за него выше явно говорит о % пятой колонны.