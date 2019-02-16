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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:56

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:... ну про що тут дискутувати, якщо 3/4 населення(судячи з попередніх опитувань) - проти Пороха!
- значить, що щось "не так"!
- значить, що людям не добре живеться!
- значить, що люди хочуть" таке життя" - ЗМІНИТИ!!!
1 А 84% за пуйла - і що ?
2 А як змінити?
Плакатись і вимагати щоб хтось за тебе щось зробив
Чи почати робити

ПС
ви квартирку прикупили?- пора ділитись , адже 3/4 вважають що ви її купили не законно , бо всього 3% в рік купують власне житло і при цьому на думку пересічних - 90% з цих 3 - злодії.

1) Змінити - значить обрати іншого "керуючого"!
2) А то, що я впахував нанадцять років, скирдував копійка до копійки, економив на всьому (одязі/харчах і т. п) - нікого ж не цікавить?!

... а от хто спускає легко гроші(як пів ляма за тиждень на Мальдівах) - то тут ясно, що крадені гроші! - бо, важкозароблені - так легко ніхто не спускає!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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  detroytred написав:kingkongovets
Почему же сами сразу не переведете-то?
Вместо бессмысленных подколок.

А вы что, ждали что они скажут: "Уйдет Порошенко - и все пропало"? Т.е. все замрите, ничего не делайте, ожидайте результатов выборов в Украине. Так, да?
Волкер уже и так, в обход дипломатической этики, очень толсто намекнул всем недалеким украинцам, чего от них хочет Путин. Что еще вам надо?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:59

Re: Політичні дискусії

  ребе Нок написав:BIGor я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить

Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:01

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:BIGor я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить, тем более таким как феслес нет уже доверия.

Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.


по определению - должно)
по факту - бугага :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:10

"наївність - не думаю!" ©

  vovan_prm написав:Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.
НЕ ДАВАЙТЕ!!!

...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:23

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:kingkongovets
На гибридную войну хватило воли у кондитера.
Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.

Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.
Я бы не сосредотачивался на якобы исключительности действующего, речь о качествах и других претендентов и соответствующих рисках.

Тимошенко, построившая с пуйлом бизнес на газу? Даже не смешно.

Гриценко, мутный, бесхребетный (по крайней мере создаёт такое впечатление), кабинетный "вояка", не имеющий представления об экономике и не имеющий никаких задатков менеджера? Я не стану пытаться натянуть какие-то коррупционные обвинения, оставим это чёрным пиарщикам, но вышесказанного и так достаточно. Да и если субъективно, я считаю, что воякам не место на позициях президента или премьера в принципе, при всем уважении к их профессии. Каждый должен заниматься свои делом. Страна - не казарма.

Зеленский - с весьма сомнительными ориентирами во внешней и внутренней политике. Это главное, что настораживает. Не везде и не во всем допустимы компромиссы, особенно любой ценой - а тут его за язык никто не тянул. Его бизнес - интересы, так или иначе завязанные на РФ, тоже нельзя оставлять без внимания.
Второе - хоть и не имею явных доказательств, на 99% уверен, что он не самостоятельная фигура. Коломойский за ним стоит или нет - не так уж и важно. Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти.
При этом Зеленский - наверное, самая непонятная фигура из кандидатов, хотя это совсем не аргумент в его пользу. Ну и в любом случае призываю не опускаться к банальным грубостям типа "клоун", это некрасиво.

Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.

Мураев - ещё один бывший рыг, явный украинофоб, бизнес завязан на рашке. Даже без изучения биографии уже с пары его лозунгов понятно, что внутреннюю политику он собирается вести в угоду рашки и расширению её влияния, активизировать пятую колонну и "референдумами" насаждать роспропаганду и рос влияние, шаг за шагом уничтожая Украину, как инструмент гибридной войны рашки. Да у него даже манера речи быдлячья, как это вообще можно не видеть. Внутренняя политика, идеологические, языковые вопросы, оценка исторических событий, и в особенности отражение этих направлений в образовании - критически важные задачи, не терпящие компромиссов. В этом направлении и так просраны почти все годы независимости - в угоду и под влиянием рашки, и гибридная война рашки направлена в первую очередь на продолжение таким способом развала государства изнутри. И Донбас и Крым в значительной, если не в большей части следствие этого. Явная российская подстилка, и таких мразей даже в Раду допускать нельзя. Тем более топит тут на форуме за него давно известная фсбешная подстилка, уже явный факт, кто это и чего от него ждать. Процент голосовавших за него выше явно говорит о % пятой колонны.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:32

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:BIGor я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить

Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.


Я тоже под впечатлением.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:42

  Elensk написав:
  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:BIGor я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить
Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.
Я тоже под впечатлением.

Ничего удивительного, это протывсихи, обычно не ходящие на выборы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:Ничего удивительного, это протывсихи, обычно не ходящие на выборы.


портников великолепно о них сказал

https://www.facebook.com/10000044426410 ... 08?sfns=mo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:47

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:BIGor я вообще этому опросу не доверяю, голосовалку могли подкрутить

Это финансовый форум. Здесь по определению дураков должно быть меньше, чем в среднем по стране. Так что все логично. Хотя, 26% Зеленского вводят меня в депрессию.

О это вообще больная тема, давай както потом об этом поговорим.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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