Додано: Нед 17 лют, 2019 18:23

detroytred написав: kingkongovets

На гибридную войну хватило воли у кондитера.

Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.



Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.

Я бы не сосредотачивался на якобы исключительности действующего, речь о качествах и других претендентов и соответствующих рисках.Тимошенко, построившая с пуйлом бизнес на газу? Даже не смешно.Гриценко, мутный, бесхребетный (по крайней мере создаёт такое впечатление), кабинетный "вояка", не имеющий представления об экономике и не имеющий никаких задатков менеджера? Я не стану пытаться натянуть какие-то коррупционные обвинения, оставим это чёрным пиарщикам, но вышесказанного и так достаточно. Да и если субъективно, я считаю, что воякам не место на позициях президента или премьера в принципе, при всем уважении к их профессии. Каждый должен заниматься свои делом. Страна - не казарма.Зеленский - с весьма сомнительными ориентирами во внешней и внутренней политике. Это главное, что настораживает. Не везде и не во всем допустимы компромиссы, особенно любой ценой - а тут его за язык никто не тянул. Его бизнес - интересы, так или иначе завязанные на РФ, тоже нельзя оставлять без внимания.Второе - хоть и не имею явных доказательств, на 99% уверен, что он не самостоятельная фигура. Коломойский за ним стоит или нет - не так уж и важно. Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти.При этом Зеленский - наверное, самая непонятная фигура из кандидатов, хотя это совсем не аргумент в его пользу. Ну и в любом случае призываю не опускаться к банальным грубостям типа "клоун", это некрасиво.Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.Мураев - ещё один бывший рыг, явный украинофоб, бизнес завязан на рашке. Даже без изучения биографии уже с пары его лозунгов понятно, что внутреннюю политику он собирается вести в угоду рашки и расширению её влияния, активизировать пятую колонну и "референдумами" насаждать роспропаганду и рос влияние, шаг за шагом уничтожая Украину, как инструмент гибридной войны рашки. Да у него даже манера речи быдлячья, как это вообще можно не видеть. Внутренняя политика, идеологические, языковые вопросы, оценка исторических событий, и в особенности отражение этих направлений в образовании - критически важные задачи, не терпящие компромиссов. В этом направлении и так просраны почти все годы независимости - в угоду и под влиянием рашки, и гибридная война рашки направлена в первую очередь на продолжение таким способом развала государства изнутри. И Донбас и Крым в значительной, если не в большей части следствие этого. Явная российская подстилка, и таких мразей даже в Раду допускать нельзя. Тем более топит тут на форуме за него давно известная фсбешная подстилка, уже явный факт, кто это и чего от него ждать. Процент голосовавших за него выше явно говорит о % пятой колонны.