Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets написав:1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?
ну так совковой пропагандой от вас и несет... считать всех не согласных с вашим (кстати бездоказательным) мнением идиотами - это конечно же верх интеллекта - видимо ваш iq настолько зашкаливает, что вам с пропагандой не сюда... здесь же одни идиоты (по вашему мнению сидят из 154 форумчан - 98 идиотов и свиней перед которыми вы бисер мечете...
Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем. Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.
В контексте этой ветки о выборах. Отношение его к кандидатам на пост Президента : - Порошенко - отчетливо видно, что реформы власти не нужны - Тимошенко - старый кадр, отношение отрицательно - Садовой - отношение положительное - Гриценко, Зеленский - люди вроде хорошие, но экономическая программа непонятна, отношение к ним не определено.
kingkongovets написав:1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?
ну так совковой пропагандой от вас и несет... считать всех не согласных с вашим (кстати бездоказательным) мнением идиотами - это конечно же верх интеллекта - видимо ваш iq настолько зашкаливает, что вам с пропагандой не сюда... здесь же одни идиоты (по вашему мнению сидят из 154 форумчан - 98 идиотов и свиней перед которыми вы бисер мечете...
понимаю вашу рефлексию, но не я виноват в том, шо многие повзрослев так и не поумнели надо было больше читать и лучше учиться в молодости у меня не хватает терпения фейслеса, тактичности эйрмакса и умения формулировать еленск, я не вижу смысла объяснять неумным людям то, шо они не хотят понимать но выражать мне свое мнение никто не запретит - уверен шо и так на каждый мой пост поступают жалобы
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vovan_prm написав:Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному. НЕ ДАВАЙТЕ!!!
...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?
кроме как врачам никому никогда последние 25 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем. Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.
В контексте этой ветки о выборах. Отношение его к кандидатам на пост Президента : - Порошенко - отчетливо видно, что реформы власти не нужны - Тимошенко - старый кадр, отношение отрицательно - Садовой - отношение положительное - Гриценко, Зеленский - люди вроде хорошие, но экономическая программа непонятна, отношение к ним не определено.
freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем. Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.
В контексте этой ветки о выборах. Отношение его к кандидатам на пост Президента : - Порошенко - отчетливо видно, что реформы власти не нужны - Тимошенко - старый кадр, отношение отрицательно - Садовой - отношение положительное - Гриценко, Зеленский - люди вроде хорошие, но экономическая программа непонятна, отношение к ним не определено.
Долярчик написав:...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"
И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел? Как страшно жить во Львове. В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.
kingkongovets написав:скорее вам не хватает скажем так - кругозора и эрудиции - шоп осознать его заслуги думаю только наши потомки смогут оценить НАСКОЛЬКО нам с ним повезло причем похоже абсолютно незаслуженно
Коли завалився ГКЧП і Совок, було багато коментарів, що Горбачову поставлять пам'ятник, як демократу і борцю з комунізмом. Особисто мені було зрозуміло, що пам'ятник поставлять не раніше, ніж за 20 років, бо сам він не хотів того, що йому приписували. Скоро буде 30 років, а пам'ятника не було і буде, хоч він зробив колосальну роботу по мирному демонтажу тоталітарної системи і, в основному, притримувався демократичного стилю правління. Боюсь, що з Порошенко буде те саме. Одні не пробачать йому повільність реформ, інші тарифи і пенсії. Хоча об'єм змін постсовкового суспільства він зробив колосальний, хоч і не сильно цього хотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...