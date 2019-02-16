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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:52

  kingkongovets написав:1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал
видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?

ну так совковой пропагандой от вас и несет... считать всех не согласных с вашим (кстати бездоказательным) мнением идиотами - это конечно же верх интеллекта - видимо ваш iq настолько зашкаливает, что вам с пропагандой не сюда... здесь же одни идиоты (по вашему мнению сидят из 154 форумчан - 98 идиотов и свиней перед которыми вы бисер мечете...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:57

Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем.
Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.

В контексте этой ветки о выборах. Отношение его к кандидатам на пост Президента :
- Порошенко - отчетливо видно, что реформы власти не нужны
- Тимошенко - старый кадр, отношение отрицательно
- Садовой - отношение положительное
- Гриценко, Зеленский - люди вроде хорошие, но экономическая программа непонятна, отношение к ним не определено.

https://www.youtube.com/watch?v=sLdRvpJkfQA
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:03

  ol_zy написав:
  kingkongovets написав:1) я про сизифов труд и метание бисера перед свиньями не напрасно написал
видите ли, меня учили приемам пропаганды еще при совке, в прообразах нынешних ток-шоу я участвовал еще в 89м, поэтому прекрасно понимаю шо пока я опровергну один фейк, вы выстрелите еще минимум 20 - зачем опускаться до дискуссий с дураком, где он задавит опытом?

ну так совковой пропагандой от вас и несет... считать всех не согласных с вашим (кстати бездоказательным) мнением идиотами - это конечно же верх интеллекта - видимо ваш iq настолько зашкаливает, что вам с пропагандой не сюда... здесь же одни идиоты (по вашему мнению сидят из 154 форумчан - 98 идиотов и свиней перед которыми вы бисер мечете...


понимаю вашу рефлексию, но не я виноват в том, шо многие повзрослев так и не поумнели
надо было больше читать и лучше учиться в молодости
у меня не хватает терпения фейслеса, тактичности эйрмакса и умения формулировать еленск, я не вижу смысла объяснять неумным людям то, шо они не хотят понимать
но выражать мне свое мнение никто не запретит - уверен шо и так на каждый мой пост поступают жалобы
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 19:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:07

  yanyura написав:
P.S. Почему-то у меня в браузере ссылки отображаются так, что по ним невозможно перейти на страницу, поэтому приходится пользоваться "Сервисом сокращения ссылок".

В строке над окном редактирования есть кнопка url выделите ссылку и нажмите на кнопку (ссылка поместиться тег url) и все будет ок.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:17

  Долярчик написав:
  vovan_prm написав:Есть один простой и действенный способ борьбы с коррупцией, доступный каждому пересичному.
НЕ ДАВАЙТЕ!!!

...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"?


кроме как врачам никому никогда последние 25 лет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:20

  freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем.
Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.

В контексте этой ветки о выборах. Отношение его к кандидатам на пост Президента :
- Порошенко - отчетливо видно, что реформы власти не нужны
- Тимошенко - старый кадр, отношение отрицательно
- Садовой - отношение положительное
- Гриценко, Зеленский - люди вроде хорошие, но экономическая программа непонятна, отношение к ним не определено.

https://www.youtube.com/watch?v=sLdRvpJkfQA


Бог мой! И кого еще сюда с ценным мнением притащат?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:22

  freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем.
Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.

В контексте этой ветки о выборах. Отношение его к кандидатам на пост Президента :
- Порошенко - отчетливо видно, что реформы власти не нужны
- Тимошенко - старый кадр, отношение отрицательно
- Садовой - отношение положительное
- Гриценко, Зеленский - люди вроде хорошие, но экономическая программа непонятна, отношение к ним не определено.

https://www.youtube.com/watch?v=sLdRvpJkfQA

Вот это лучше внимательно послушайте, а не Чичваркина:
https://youtu.be/A6MqpPqaJnM?t=401
С 6:40 и пока не надоест.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"


И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?
Как страшно жить во Львове.
В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:29

Реально классная тема пошла с этими митингами. То в Одессе за несуществующего кандидата в президенты кинули митингующих которые хотели подзаработать :lol: В Харькове такой же кидок митингующих за кандидата Оноприенко :shock:
Теперь вот в Киеве
За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили
https://censor.net.ua/photo_news/3112146/za_uchastie_v_aktsii_protiv_proplachennyh_mitingov_v_kieve_obeschali_po_130150_griven_no_ne_zaplatili
:lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:40

Re: Політичні дискусії

  kingkongovets написав:скорее вам не хватает скажем так - кругозора и эрудиции - шоп осознать его заслуги
думаю только наши потомки смогут оценить НАСКОЛЬКО нам с ним повезло
причем похоже абсолютно незаслуженно

Коли завалився ГКЧП і Совок, було багато коментарів, що Горбачову поставлять пам'ятник, як демократу і борцю з комунізмом. Особисто мені було зрозуміло, що пам'ятник поставлять не раніше, ніж за 20 років, бо сам він не хотів того, що йому приписували. Скоро буде 30 років, а пам'ятника не було і буде, хоч він зробив колосальну роботу по мирному демонтажу тоталітарної системи і, в основному, притримувався демократичного стилю правління.
Боюсь, що з Порошенко буде те саме. Одні не пробачать йому повільність реформ, інші тарифи і пенсії. Хоча об'єм змін постсовкового суспільства він зробив колосальний, хоч і не сильно цього хотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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