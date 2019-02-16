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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 154
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
56
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:48

Re: Політичні дискусії

Elensk написав:
  freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем.
Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.

https://www.youtube.com/watch?v=sLdRvpJkfQA


Бог мой! И кого еще сюда с ценным мнением притащат?


))) На это и ветка. Или вы думаете, что мое мнение или ваше ценнее мнения Чичваркина, человек достиг чего то в жизни и в бизнесе.

Притаскивайте и вы что то интересное на ваш взгляд, только мнения каких то платных блогеров или политтехнологов или обозревателей не очень интересны.
freeze
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