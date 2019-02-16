Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем. Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.