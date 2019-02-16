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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 224225226227228229>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 157
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
57
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:48

Re: Політичні дискусії

Elensk написав:
  freeze написав:Часовое интервью с Евгением Чичваркиным, ярый оппозиционер к путину, сторонник майдана и Украины, один из кандидатов на пост министра экономики Украины в 2014 году, даже проходивший собеседование у Порошенко и Яценюка, обо всем.
Слишком либеральные взгляды на мой взгляд, но человек интересный.

https://www.youtube.com/watch?v=sLdRvpJkfQA


Бог мой! И кого еще сюда с ценным мнением притащат?


))) На это и ветка. Или вы думаете, что мое мнение или ваше ценнее мнения Чичваркина, человек достиг чего то в жизни и в бизнесе.

Притаскивайте и вы что то интересное на ваш взгляд, только мнения каких то платных блогеров или политтехнологов или обозревателей не очень интересны.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:54

Re: Політичні дискусії

  ol_zy написав:В строке над окном редактирования есть кнопка url выделите ссылку и нажмите на кнопку (ссылка поместиться тег url) и все будет ок.

... то, може і мені підкажете, як на телефоні тут вставляти скопійоване посилання в ютуб, щоб було/світилось тут зображення/картинка?
- бо з компа - нов проблем, а от зі смарта - так не виходить...
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:56

Re: Політичні дискусії

Ребята, вы очень расслабились. На этих выборах у нас нет права на ошибку и эксперименты. Почему? Еще раз настоятельно рекомендую послушать интервью:
https://youtu.be/A6MqpPqaJnM?t=401
В.Зеленский еще год назад понятия не имел, что он, оказывается, собирается стать Президентом Украины. Он к этому не готовился и не шел. Я настаиваю: только тупой и безответственный человек может за него проголосовать. И никакими протестными настроениями это оправдать нельзя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:02

  Elensk написав:
  Долярчик написав:...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"


И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?
Как страшно жить во Львове.
В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.

... у нас теж родять на дежурній...
- питання було про КОНКРЕТНУ ситуейшн... - і хотілось би отримати конкретну відповідь на конкретне питання!
- можна просто - "так/ні" :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:05

Re: Політичні дискусії

Долярчик написав:
  ol_zy написав:В строке над окном редактирования есть кнопка url выделите ссылку и нажмите на кнопку (ссылка поместиться тег url) и все будет ок.

... то, може і мені підкажете, як на телефоні тут вставляти скопійоване посилання в ютуб, щоб було/світилось тут зображення/картинка?
- бо з компа - нов проблем, а от зі смарта - так не виходить...
Дякую!
Елементарно.
Руцями пишете теги "" а посередині код, що є в посиланні на ролик. Все.
Цитати так само можна робити, і на картинки посилання.
Може станеться диво і Ви нарешті будете писати по-людськи
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:15

  kingkongovets написав:понимаю вашу рефлексию, но не я виноват в том, шо многие повзрослев так и не поумнели
надо было больше читать и лучше учиться в молодости
у меня не хватает терпения фейслеса, тактичности эйрмакса и умения формулировать еленск, я не вижу смысла объяснять неумным людям то, шо они не хотят понимать
но выражать мне свое мнение никто не запретит - уверен шо и так на каждый мой пост поступают жалобы

просто у вас завышенное самомнение как и некоторых из перечисленными вами форумчан, считать других (скажем так) менее умными чем вы и заявлять это - это отнюдь не означает, что вы умнее их я бы даже сказал наоборот. С чего вы взяли, что повзрослев вы сами стали умнее?
А вообще с возрастом приходит опыт, а не ум. Интеллект (ум) как раз и измеряют логикой и сообразительностью и с возрастом он почти не меняется, учиться и читать - это накапливать знания и опыт, но становиться умнее.
Вы точно также как и противники Порошенко выхватываете отдельные удобные для вашей позиции факты и манипулируете ими пытаясь остальных обозвать тупыми и идиотами.
Я понимаю вас этому учили - пропаганде при совке, но не стоит недооценивать других форумчан, которые умеют анализировать, а многие пытаются объективно оценивать кандидатов, а не только с одно выгодной только им стороны.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:17

Занятно.
Неужто так уверенно доказывающие, что только ПАП, а иначе всё пропало, не понимают, что в точности поступают, как оппа, грозившаяся этим *всёпропало*, когда ПАП и Ко получили власть?
Или зрадофилы, утверждавшие, что барыга сдаст.

Дискутировать в плоскости: этот чем-то (или чуть) лучше, а тот хуже - допустимо.
Но с потолка лепить категорические выводы, являющиеся продуктом собственных умозаключений, и при этом всех иных, в оазных формах выражаясь, причислять к идиотам - это отнюдь не показатель достаточного уровня интеллекта.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 лют, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:17

Re: Політичні дискусії

Вот это тоже послушайте: https://youtu.be/_L0JZKPbBZU?t=536
Здесь и про Юлю и про Пороха и довольно объективно + ответы на многие вопросы, которые здесь ставятся и обсуждаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:21

  detroytred написав:Занятно.
Неужто так уверенно доказывающие, что только ПАП, а иначе всё пропало, не понимают, что в точности поступают, как оппа, грозившаяся этим *всёпропало*, когда ПАП и Ко получили власть?
Или зрадофилы, утверждавшие, что барыга сдаст.

Дискутировать в плоскости: этот чем-то (или чуть) лучше, а тот хуже - допустимо.
Но с потолка лепить категорические выводы, являющиеся продуктом собственных умозаключений, и при этом всех иных, в оазных формах выражаясь, причислять к идиотам - это отнюдь не показатель достаточного уровня интеллекта.

По сути есть что возразить? Не принимаете мои аргументы - смотрите интервью. Может эти аргументы покажутся вам более убедительными.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:21

  Elensk написав:
  Долярчик написав:...от коли ваша дружина чи дочка от-от буде родити і до вас вибіжить лікар і скаже/натякне, що стільки-то буде коштувати..... - то ви його пошлете нах і спокійно будете чекати на коридорі, бо будете впевнені, що "і так все буде добре"


И что? Кто-то под дверью роддома родил, если без денег пришел?
Как страшно жить во Львове.
В Одессе принимают всех рожениц. Те, кто хочет и может договариваются с конкретным врачом и платят, да. Остальные рожают на дежурной смене, вполне успешно.

родить то может и родил, но процент мертворожденных или с осложнениями после родов весьма вырастает в случае не дал. Готовы ли они рисковать жизнью и здоровьем детей да и матерей ради принципа - не дать? не уверен.
ol_zy
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