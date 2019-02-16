Додано: Нед 17 лют, 2019 20:15

kingkongovets написав: понимаю вашу рефлексию, но не я виноват в том, шо многие повзрослев так и не поумнели

надо было больше читать и лучше учиться в молодости

у меня не хватает терпения фейслеса, тактичности эйрмакса и умения формулировать еленск, я не вижу смысла объяснять неумным людям то, шо они не хотят понимать

но выражать мне свое мнение никто не запретит - уверен шо и так на каждый мой пост поступают жалобы понимаю вашу рефлексию, но не я виноват в том, шо многие повзрослев так и не поумнелинадо было больше читать и лучше учиться в молодостиу меня не хватает терпения фейслеса, тактичности эйрмакса и умения формулировать еленск, я не вижу смысла объяснять неумным людям то, шо они не хотят пониматьно выражать мне свое мнение никто не запретит - уверен шо и так на каждый мой пост поступают жалобы

просто у вас завышенное самомнение как и некоторых из перечисленными вами форумчан, считать других (скажем так) менее умными чем вы и заявлять это - это отнюдь не означает, что вы умнее их я бы даже сказал наоборот. С чего вы взяли, что повзрослев вы сами стали умнее?А вообще с возрастом приходит опыт, а не ум. Интеллект (ум) как раз и измеряют логикой и сообразительностью и с возрастом он почти не меняется, учиться и читать - это накапливать знания и опыт, но становиться умнее.Вы точно также как и противники Порошенко выхватываете отдельные удобные для вашей позиции факты и манипулируете ими пытаясь остальных обозвать тупыми и идиотами.Я понимаю вас этому учили - пропаганде при совке, но не стоит недооценивать других форумчан, которые умеют анализировать, а многие пытаются объективно оценивать кандидатов, а не только с одно выгодной только им стороны.