RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 225226227228229>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 157
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
57
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:22

Re: Політичні дискусії

Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 17 лют, 2019 21:26, всього редагувалось 10 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 19.10.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:23

  ol_zy написав:А вообще с возрастом приходит опыт, а не ум. Интеллект (ум) как раз и измеряют логикой и сообразительностью и с возрастом он почти не меняется,


К сожалению, ум с годами всё-таки уходит, как-то подсчитывали на сколько пунктов IQ в среднем снижаются результаты теста, по памяти после 50 где-то на 1 процент ум уходит (((
Да это и без подсчетов видно, все значимые научные достижения, за редким исключением, сделаны до 50 лет, а в сфере творчества обычно до 40 лет.
freeze
4
 
Повідомлень: 9686
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2835 раз.
Подякували: 3959 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:27

Faceless

походу у нас нет выбора кроме Петра?
это какой-то позор
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:33

  airmax78 написав:
  detroytred написав:kingkongovets
Почему же сами сразу не переведете-то?
Вместо бессмысленных подколок.

А вы что, ждали что они скажут: "Уйдет Порошенко - и все пропало"? Т.е. все замрите, ничего не делайте, ожидайте результатов выборов в Украине. Так, да?
Волкер уже и так, в обход дипломатической этики, очень толсто намекнул всем недалеким украинцам, чего от них хочет Путин. Что еще вам надо?

Вы цитаты-то прочитали?
Сомневаюсь, раз совсем не в тему предполагаете мои ожидания.

При угрозе победы таких ужасных по последствиям, как Вы тут показали, сил посол США, Климкин и т.д. говорили бы о важности и опасности ошибочного выбора; вере в правильный выбор и т.п.

Кстати, и Аваков бы не мутил..., а как те же кум ГП и МО, не был столь аполитичным.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21025
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 2840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:34

  prodigy написав:Faceless

походу у нас нет выбора кроме Петра?

А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как тупые и безответственные?
airmax78
 
Повідомлень: 28126
З нами з: 25.10.12
Подякував: 719 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:35

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:... у нас теж родять на дежурній...
- питання було про КОНКРЕТНУ ситуейшн... - і хотілось би отримати конкретну відповідь на конкретне питання!
- можна просто - "так/ні" :?:


Зачем? Зачем натягивать сову на глобус?
Я ни разу не слышала о такой ситуации в Одессе. Зачем мне ее представлять?
Elensk
 
Повідомлень: 896
З нами з: 03.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:37

  detroytred написав:Вы цитаты-то прочитали?
Сомневаюсь, раз совсем не в тему предполагаете мои ожидания.

При угрозе победы таких ужасных по последствиям, как Вы тут показали, сил посол США, Климкин и т.д. говорили бы о важности и опасности ошибочного выбора; вере в правильный выбор и т.п.

Кстати, и Аваков бы не мутил..., а как те же кум ГП и МО, не был столь аполитичным.

Вы в самом деле ждете от посла США и Министра иностранных дел, Министра Внутренних дел прямой агитации за Пороха? Капец, конечно, у нашего народа представления о том, что могут делать чиновники, а чего нет. Привыкли жить при овощеподобных режимах.
airmax78
 
Повідомлень: 28126
З нами з: 25.10.12
Подякував: 719 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:37

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как тупые и безответственные?

+1
Elensk
 
Повідомлень: 896
З нами з: 03.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:40

  Elensk написав:
  Долярчик написав:... у нас теж родять на дежурній...
- питання було про КОНКРЕТНУ ситуейшн... - і хотілось би отримати конкретну відповідь на конкретне питання!
- можна просто - "так/ні" :?:


Зачем? Зачем натягивать сову на глобус?
Я ни разу не слышала о такой ситуации в Одессе. Зачем мне ее представлять?

... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації... :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 19.10.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

  Долярчик написав:... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації... :roll:


Серьезно? Вот прям так в роддоме и говорят - давайте деньги или рожайте на улице? У нас максимум что родовой набор попросят купить (если сразу с собой не принесли) - это гривен 600-700. Остальное по желанию. Но роды на дежурке принимают те же врачи, что и по договоренности. Им своя репутация дороже, чем чморить роженицу и, не дай бог, иметь осложнения. За комфорт и гарантию, что приедет твой врач в любое время суток, надо платить. И что не так?
Elensk
 
Повідомлень: 896
З нами з: 03.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 225226227228229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, Долярчик і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67858)
17.02.2019 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.