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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:22
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 17 лют, 2019 21:26, всього редагувалось 10 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:23
ol_zy написав:
А вообще с возрастом приходит опыт, а не ум. Интеллект (ум) как раз и измеряют логикой и сообразительностью и с возрастом он почти не меняется,
К сожалению, ум с годами всё-таки уходит, как-то подсчитывали на сколько пунктов IQ в среднем снижаются результаты теста, по памяти после 50 где-то на 1 процент ум уходит (((
Да это и без подсчетов видно, все значимые научные достижения, за редким исключением, сделаны до 50 лет, а в сфере творчества обычно до 40 лет.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:27
Faceless
походу у нас нет выбора кроме Петра?
это какой-то позор
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:33
airmax78 написав: detroytred написав:
kingkongovets
Почему же сами сразу не переведете-то?
Вместо бессмысленных подколок.
А вы что, ждали что они скажут: "Уйдет Порошенко - и все пропало"? Т.е. все замрите, ничего не делайте, ожидайте результатов выборов в Украине. Так, да?
Волкер уже и так, в обход дипломатической этики, очень толсто намекнул всем недалеким украинцам, чего от них хочет Путин. Что еще вам надо?
Вы цитаты-то прочитали?
Сомневаюсь, раз совсем не в тему предполагаете мои ожидания.
При угрозе победы таких ужасных по последствиям, как Вы тут показали, сил посол США, Климкин и т.д. говорили бы о важности и опасности ошибочного выбора; вере в правильный выбор и т.п.
Кстати, и Аваков бы не мутил..., а как те же кум ГП и МО, не был столь аполитичным.
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detroytred
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:34
prodigy написав:Faceless
походу у нас нет выбора кроме Петра?
А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как тупые и безответственные?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:35
Долярчик написав:
... у нас теж родять на дежурній...
- питання було про КОНКРЕТНУ ситуейшн... - і хотілось би отримати конкретну відповідь на конкретне питання!
- можна просто - "так/ні"
Зачем? Зачем натягивать сову на глобус?
Я ни разу не слышала о такой ситуации в Одессе. Зачем мне ее представлять?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:37
detroytred написав:
Вы цитаты-то прочитали?
Сомневаюсь, раз совсем не в тему предполагаете мои ожидания.
При угрозе победы таких ужасных по последствиям, как Вы тут показали, сил посол США, Климкин и т.д. говорили бы о важности и опасности ошибочного выбора; вере в правильный выбор и т.п.
Кстати, и Аваков бы не мутил..., а как те же кум ГП и МО, не был столь аполитичным.
Вы в самом деле ждете от посла США и Министра иностранных дел, Министра Внутренних дел прямой агитации за Пороха? Капец, конечно, у нашего народа представления о том, что могут делать чиновники, а чего нет. Привыкли жить при овощеподобных режимах.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:37
airmax78 написав:
А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как тупые и безответственные?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:40
Elensk написав: Долярчик написав:
... у нас теж родять на дежурній...
- питання було про КОНКРЕТНУ ситуейшн... - і хотілось би отримати конкретну відповідь на конкретне питання!
- можна просто - "так/ні"
Зачем? Зачем натягивать сову на глобус?
Я ни разу не слышала о такой ситуации в Одессе. Зачем мне ее представлять?
... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:46
Долярчик написав:
... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації...
Серьезно? Вот прям так в роддоме и говорят - давайте деньги или рожайте на улице? У нас максимум что родовой набор попросят купить (если сразу с собой не принесли) - это гривен 600-700. Остальное по желанию. Но роды на дежурке принимают те же врачи, что и по договоренности. Им своя репутация дороже, чем чморить роженицу и, не дай бог, иметь осложнения. За комфорт и гарантию, что приедет твой врач в любое время суток, надо платить. И что не так?
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