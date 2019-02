Додано: Нед 17 лют, 2019 20:47

airmax78 написав: Капец, конечно, у нашего народа представления о том, что могут делать чиновники, а чего нет. Привыкли жить при овощеподобных режимах.



эти тоже очень обижаются когда их называют идиотами - просто у них «альтернативное мнение, отличающееся от вашего»



https://www.facebook.com/359429071842/p ... 43?sfns=mo



вот где настоящий позор эти тоже очень обижаются когда их называют идиотами - просто у них «альтернативное мнение, отличающееся от вашего»вот где настоящий позор

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.