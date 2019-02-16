Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как *************?
Интересно становится. Уже сегрегация появилась? Одни (кто поддерживает П.Порошенко) считают себя самыми умными? Уже были самые умные - молодые регионы. Как вас теперь называть?
Долярчик написав:... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації...
Серьезно? Вот прям так в роддоме и говорят - давайте деньги или рожайте на улице? У нас максимум что родовой набор попросят купить (если сразу с собой не принесли) - это гривен 600-700. Остальное по желанию. Но роды на дежурке принимают те же врачи, что и по договоренности. Им своя репутация дороже, чем чморить роженицу и, не дай бог, иметь осложнения. За комфорт и гарантию, что приедет твой врач в любое время суток, надо платить. И что не так?
...а у нас - відношення до породіллі врази змінюється в гіршу сторону!-як лікаря, так і всіх медсестер, які приходять(ставлення стає накшталт "чого приперлася, ніщебродка? - дома родити треба було! ) - вже не кажу, що дитина(якщо ускладнення) в іншій кімнаті..... - перейматись не будете: що вона там? - як вона?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Факты указывают на иное. На то, что Генпрокурор, судьи и МО приходят на политическое пати. А Тоха Геращенко на это заявляет: ну это конечно нарушение, но, надеюсь, больше не повторится; рассматривать должна дисциплинарная (или какая там) комиссия при ГП и т.д. Не рассматривают .. ну что ж.
Так что это у вас скорее осталось о безгрешности при овощеподобгых режимах.
Береза и комиссия и вовсе заявляют о феодализме. Когда приехали по Гандзюк. И шоке от увиденного даже у опповцев.
detroytred написав:Факты указывают на иное. На то, что Генпрокурор, судьи и МО приходят на политическое пати. А Тоха Геращенко на это заявляет: ну это конечно нарушение, но, надеюсь, больше не повторится; рассматривать должна дисциплинарная (или какая там) комиссия при ГП и т.д. Не рассматривают .. ну что ж.
Так что это у вас скорее осталось о безгрешности при овощеподобгых режимах.
Береза и комиссия и вовсе заявляют о феодализме. Когда приехали по Гандзюк. И шоке от увиденного даже у опповцев.
извините, не в состоянии понять сей бессвязный поток сознания протрезвеете - попробуйте еще раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.