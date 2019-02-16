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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 226227228229>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 157
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
57
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:47

Політичні дискусії

airmax78 написав:Капец, конечно, у нашего народа представления о том, что могут делать чиновники, а чего нет. Привыкли жить при овощеподобных режимах.


эти тоже очень обижаются когда их называют идиотами - просто у них «альтернативное мнение, отличающееся от вашего»

https://www.facebook.com/359429071842/p ... 43?sfns=mo

вот где настоящий позор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:49

  airmax78 написав:Вот это тоже послушайте: https://youtu.be/_L0JZKPbBZU?t=536
Здесь и про Юлю и про Пороха и довольно объективно + ответы на многие вопросы, которые здесь ставятся и обсуждаются.

Ейр, поменьше смотрите диванных експертов, которых раскручивают на ТВ. Вы бы еще ссылку на шария скинули.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:55

  airmax78 написав:
  prodigy написав:Faceless

походу у нас нет выбора кроме Петра?

А кто? Не, я серьезно, 6 месяцев назад чел еще не знал, что оказывается он должен стать Президентом Украины. И вдруг, "его осенило". Не, люди, поддерживающие Зеленского, вы правда готовы поставить Украину на этот Бенин экспромт? Ну как вас еще назвать, кроме как *************?

Интересно становится. Уже сегрегация появилась? Одни (кто поддерживает П.Порошенко) считают себя самыми умными? Уже были самые умные - молодые регионы. Как вас теперь называть?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:56

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Вот это тоже послушайте: https://youtu.be/_L0JZKPbBZU?t=536
Здесь и про Юлю и про Пороха и довольно объективно + ответы на многие вопросы, которые здесь ставятся и обсуждаются.

Ейр, поменьше смотрите диванных експертов, которых раскручивают на ТВ. Вы бы еще ссылку на шария скинули.

Ну, стандартно. Всех в г0вно, всех помазать Шарием. При этом делать ссылку на Коломойского цепного пса
- Дубинского - не западло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:57

  Elensk написав:
  Долярчик написав:... хммм.... а у нас "сплош і рядом" такі ситуації... :roll:


Серьезно? Вот прям так в роддоме и говорят - давайте деньги или рожайте на улице? У нас максимум что родовой набор попросят купить (если сразу с собой не принесли) - это гривен 600-700. Остальное по желанию. Но роды на дежурке принимают те же врачи, что и по договоренности. Им своя репутация дороже, чем чморить роженицу и, не дай бог, иметь осложнения. За комфорт и гарантию, что приедет твой врач в любое время суток, надо платить. И что не так?

...а у нас - відношення до породіллі врази змінюється в гіршу сторону!-як лікаря, так і всіх медсестер, які приходять(ставлення стає накшталт "чого приперлася, ніщебродка? - дома родити треба було! )
- вже не кажу, що дитина(якщо ускладнення) в іншій кімнаті..... - перейматись не будете: що вона там? - як вона? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:02

airmax78
Какое ожидание от посла прямой агитации за ПАПа Вы мне пытаетесь приписать?))
Вот на таких гиперболизациях у Вас построена вся аргументация.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:09

  Долярчик написав:

...що ще я недопрацював, що не відтворюється?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:16

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Капец, конечно, у нашего народа представления о том, что могут делать чиновники, а чего нет. Привыкли жить при овощеподобных режимах.


эти тоже очень обижаются когда их называют идиотами - просто у них «альтернативное мнение, отличающееся от вашего»

https://www.facebook.com/359429071842/p ... 43?sfns=mo

вот где настоящий позор

Факты указывают на иное.
На то, что Генпрокурор, судьи и МО приходят на политическое пати.
А Тоха Геращенко на это заявляет: ну это конечно нарушение, но, надеюсь, больше не повторится; рассматривать должна дисциплинарная (или какая там) комиссия при ГП и т.д.
Не рассматривают .. ну что ж.

Так что это у вас скорее осталось о безгрешности при овощеподобгых режимах.

Береза и комиссия и вовсе заявляют о феодализме. Когда приехали по Гандзюк.
И шоке от увиденного даже у опповцев.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:19

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:

...що ще я недопрацював, що не відтворюється?

вы написали ссылку:
be/HPn_FX3Sg7c
а надо:
https://www.youtube.com/watch?v=HPn_FX3Sg7c
и должно стать так
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:24

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Факты указывают на иное.
На то, что Генпрокурор, судьи и МО приходят на политическое пати.
А Тоха Геращенко на это заявляет: ну это конечно нарушение, но, надеюсь, больше не повторится; рассматривать должна дисциплинарная (или какая там) комиссия при ГП и т.д.
Не рассматривают .. ну что ж.

Так что это у вас скорее осталось о безгрешности при овощеподобгых режимах.

Береза и комиссия и вовсе заявляют о феодализме. Когда приехали по Гандзюк.
И шоке от увиденного даже у опповцев.


извините, не в состоянии понять сей бессвязный поток сознания
протрезвеете - попробуйте еще раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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