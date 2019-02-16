Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kingkongovets Разумеется, что реальность Вам трудно воспринимать. Это факты. Их нельзя исказить.
Ещё большее недоумение было в студии Прямого, когда все дружно воспевающие оды ПАПу и покращенням, осознали, что сами же сказали. Сами. Что феодализм. И пару человек из них же поддакнули, что не только в той области, но и во многих других. Пауза зависла.
Сегодня внефракционный народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза заявил, что ВСК во время выездного заседания в Херсоне получила ужасающую информацию о ситуации в области. "От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион", – написал он.
detroytred написав:Что феодализм. И пару человек из них же поддакнули, что не только в той области, но и во многих других. Пауза зависла.
Центральна влада повинна тільки слідкувати за сепаратизмом і порушення прав людини, а кожному с..аку підтирати ніхто не буде. Всіх саджати і звільняти - людей не вистачить. Такі в нас суди, прокуратура, силовики і все інше. Хто мріє все це враз зламати, той взагалі нічого в житті не розуміє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
"То, что тут происходит, – это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало. По свидетельству полномочного представителя президента по Автономной республике Крым Бориса Бабина, есть факты опасности в плане нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад", – заявил он. Береза добавил, что следственную комиссию надо было создавать хотя бы ради того, чтобы сегодня заслушать показания свидетелей в Херсоне. "Если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина как государство готова потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм", – подытожил он.
detroytred написав:Лихо Вы .... в мелочи перевели.
Це ілюстрація глибини проблеми. "Військовий стан треба вводити" - хто його буде вводити, коли навіть відкрита агресія не достатнья підстава? А в демократичному руслі ніхто нічого зробити не може. Ви самі сто разів повторяли, що можна тільки низенько, а тут, раптом, робите отакі очі
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...