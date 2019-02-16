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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 227228229230>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:29

  ol_zy написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:

...що ще я недопрацював, що не відтворюється?

вы написали ссылку:
be/HPn_FX3Sg7c
а надо:
https://www.youtube.com/watch?v=HPn_FX3Sg7c
и должно стать так

... дякую, та мені щойно жінка підказала! - не даремно в неї ДВА ДИПЛОМИ - один з яких ЧЕРВОНИЙ! :D

... але, все одно дяяякууууююююююю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:31

kingkongovets
Разумеется, что реальность Вам трудно воспринимать.
Это факты.
Их нельзя исказить.

Ещё большее недоумение было в студии Прямого, когда все дружно воспевающие оды ПАПу и покращенням, осознали, что сами же сказали.
Сами.
Что феодализм.
И пару человек из них же поддакнули, что не только в той области, но и во многих других.
Пауза зависла.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:36

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:40

kingkongovets

Сегодня внефракционный народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза заявил, что ВСК во время выездного заседания в Херсоне получила ужасающую информацию о ситуации в области. "От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион", – написал он.



https://m.gordonua.com/news/politics/na ... 45610.html

В студии Прямого Береза формулировал - феодализм.

На 5-Ом году пути к европейским стандартам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Что феодализм.
И пару человек из них же поддакнули, что не только в той области, но и во многих других.
Пауза зависла.

Центральна влада повинна тільки слідкувати за сепаратизмом і порушення прав людини, а кожному с..аку підтирати ніхто не буде. Всіх саджати і звільняти - людей не вистачить.
Такі в нас суди, прокуратура, силовики і все інше. Хто мріє все це враз зламати, той взагалі нічого в житті не розуміє.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:42

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:44

lapay
Лихо Вы .... в мелочи перевели.

"То, что тут происходит, – это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало. По свидетельству полномочного представителя президента по Автономной республике Крым Бориса Бабина, есть факты опасности в плане нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности. Ад, ад и еще раз ад", – заявил он.
Береза добавил, что следственную комиссию надо было создавать хотя бы ради того, чтобы сегодня заслушать показания свидетелей в Херсоне.
"Если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина как государство готова потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм", – подытожил он.


https://m.gordonua.com/news/politics/bo ... 45057.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:50

Доллярчик выбирает Зеленского. Я даже не сомневался. Это стэмп оф эппрувал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:01

airmax78
... в мене він в підпису вже ТРИ роки! :lol:
- від тоді, як вийшла перша серія "Слуга народу"!

... раджу це глянути - воно коротеньке(півтора хвилини всього-навсього) .... але, яке ПОВЧАЛЬНЕ!!! :idea:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:21

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Лихо Вы .... в мелочи перевели.

Це ілюстрація глибини проблеми. "Військовий стан треба вводити" - хто його буде вводити, коли навіть відкрита агресія не достатнья підстава? А в демократичному руслі ніхто нічого зробити не може. Ви самі сто разів повторяли, що можна тільки низенько, а тут, раптом, робите отакі очі :shock:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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