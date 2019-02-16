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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:26
Судя не по политкорректным высказываниям Климкина в адрес конференции по безопасности в Мюнхене, что-то пошло не так.
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:01
Re: Політичні дискусії
...а пісні їхні чули? - вдумувались в тексти пісень?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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