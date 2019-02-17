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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 228229230231>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:26

Судя не по политкорректным высказываниям Климкина в адрес конференции по безопасности в Мюнхене, что-то пошло не так.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:01

Re: Політичні дискусії

...а пісні їхні чули? - вдумувались в тексти пісень?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:20

Re: Політичні дискусії

спасибо долярчик это лучший проморолик из всех кандидатов)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:25

Re: Політичні дискусії

"... щоб простий кондитер, жив як президент...." :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 17 лют, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:28

  vitaliian написав:спасибо долярчик это лучший проморолик из всех кандидатов)

... прошу...
... там перших дві пісні особливо послухати...... вдуматись... :idea:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:30

  Faceless написав:
detroytred написав:kingkongovets
На гибридную войну хватило воли у кондитера.
Скорее всего хватит на гибридную воли и у остальных.

Вы преувеличиваете заслуги-роль действующего.
Я бы не сосредотачивался на якобы исключительности действующего, речь о качествах и других претендентов и соответствующих рисках.

Тимошенко, построившая с пуйлом бизнес на газу? Даже не смешно.

Гриценко, мутный, бесхребетный (по крайней мере создаёт такое впечатление), кабинетный "вояка", не имеющий представления об экономике и не имеющий никаких задатков менеджера? Я не стану пытаться натянуть какие-то коррупционные обвинения, оставим это чёрным пиарщикам, но вышесказанного и так достаточно. Да и если субъективно, я считаю, что воякам не место на позициях президента или премьера в принципе, при всем уважении к их профессии. Каждый должен заниматься свои делом. Страна - не казарма.

Зеленский - с весьма сомнительными ориентирами во внешней и внутренней политике. Это главное, что настораживает. Не везде и не во всем допустимы компромиссы, особенно любой ценой - а тут его за язык никто не тянул. Его бизнес - интересы, так или иначе завязанные на РФ, тоже нельзя оставлять без внимания.
Второе - хоть и не имею явных доказательств, на 99% уверен, что он не самостоятельная фигура. Коломойский за ним стоит или нет - не так уж и важно. Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти.
При этом Зеленский - наверное, самая непонятная фигура из кандидатов, хотя это совсем не аргумент в его пользу. Ну и в любом случае призываю не опускаться к банальным грубостям типа "клоун", это некрасиво.

Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.

Мураев - ещё один бывший рыг, явный украинофоб, бизнес завязан на рашке. Даже без изучения биографии уже с пары его лозунгов понятно, что внутреннюю политику он собирается вести в угоду рашки и расширению её влияния, активизировать пятую колонну и "референдумами" насаждать роспропаганду и рос влияние, шаг за шагом уничтожая Украину, как инструмент гибридной войны рашки. Да у него даже манера речи быдлячья, как это вообще можно не видеть. Внутренняя политика, идеологические, языковые вопросы, оценка исторических событий, и в особенности отражение этих направлений в образовании - критически важные задачи, не терпящие компромиссов. В этом направлении и так просраны почти все годы независимости - в угоду и под влиянием рашки, и гибридная война рашки направлена в первую очередь на продолжение таким способом развала государства изнутри. И Донбас и Крым в значительной, если не в большей части следствие этого. Явная российская подстилка, и таких мразей даже в Раду допускать нельзя. Тем более топит тут на форуме за него давно известная фсбешная подстилка, уже явный факт, кто это и чего от него ждать. Процент голосовавших за него выше явно говорит о % пятой колонны.



Маю таку забаву - роблю копії цікавих коментарів або якоїсь інформаціїї, яка на мою думку заслуговує уваги. Ваш пост скопіював! Браво! Фактично на 95% це мої думки, які мені було ліньки писати.
P.s. Якщо в "голосовальці" % за Зеленського не здивував - а що ще чекати, враховуючи загальнонаціональне "помутніння" мізків, нічого дивного, то відносно високий % у Мураєва геть вибив з колії - як можна віддати голос цій наймерзеннішій людині в Україні для мене загадка.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:31

Re: Політичні дискусії

Давай, Долярчик, давай, кросавчег. Больше 95го квартала, больше Слуги народа. Замани на эту ветку всех клинических идиотов. Страна должна знать своих героев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:35

  Кармелюк написав:
Маю таку забаву - роблю копії цікавих коментарів або якоїсь інформаціїї, яка на мою думку заслуговує уваги. Ваш пост скопіював! Браво! Фактично на 95% це мої думки, які мені було ліньки писати.
P.s. Якщо в "голосовальці" % за Зеленського не здивував - а що ще чекати, враховуючи загальнонаціональне "помутніння" мізків, нічого дивного, то відносно високий % у Мураєва геть вибив з колії - як можна віддати голос цій наймерзеннішій людині в Україні для мене загадка.

Особо упоротым выходцам с Донбасса и 5й колонне надо же за кого-то голосовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:43

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Капец, конечно, у нашего народа представления о том, что могут делать чиновники, а чего нет. Привыкли жить при овощеподобных режимах.


эти тоже очень обижаются когда их называют идиотами - просто у них «альтернативное мнение, отличающееся от вашего»

https://www.facebook.com/359429071842/p ... 43?sfns=mo

вот где настоящий позор

такой народ заслуживает такую власть. Власть из Народа ! понимайте как хотите. :oops:
ЗЫ Возможно многие пришли за 100+ грн постоять и не хотят светиться. Но это не отменяет сказанного выше :(
ЗЗЫ с другой стороны https://habr.com/ru/post/401883/ Просвещение — долг каждого из нас
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:44

lapay
Я говорил, что происходит всё низенько-низенько.
А в данной дискуссии моё мнение, что так по-тихеньку вполне возможно справится не только исключительно ПАП.
Что чуть лучше, чуть хуже - не принципиально.
Зато шанс зарождения почвы из-за сдвига баланса. Конкуренция тоже, как фактор движения.
Я не категорически против оставления ПАПа.
И тем более не против Гриценко ... Бессмертного. И даже ЗЕ.

То есть - дело вкуса. О них не спорят, а обсуждают. И главное - не укоряют.
Разве что недоумение у меня вызывают сторонники Бойко, Мураева ... Кивы, Ляшко.
detroytred
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