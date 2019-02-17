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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:47
Re: Політичні дискусії
Кстати, Долярчик, когда время придет, жену в роддом не вози - нечего переплачивать непонятно кому. У тебя теперь соседей много - найди кого-то с умным лицом в очках, дай ему белый халат и стетоскоп на шею повесь - пусть он роды принимает. А лучше - сам оденься доктором и принимай. Я по телеку видел - в этом ничего сложного нет. А если какие осложнения, не дай Бог, просто в вайбер соседям вопрос чиркни - они плохого не посоветуют.
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:53
Ничесе. А чем это Ляшко хуже Зеленского? Он за народ пасть порвет. Бойко и Мураев гарантированно остановят войну на Донбассе. Могут перенсти вглубь Украины, но на Донбассе точно остановят. Всем надо дать шанс. Никого нельзя критиковать за их обдуманный выбор.
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:56
Re: Політичні дискусії
Да вы шо подурели с тем президентом ?
1) вы конституцию читали ? чего какой у нас строй в стране ?
какие обязанности и полномочия президента ?
то есть на что реально влияет президент ?
Или он у нас как президент Германии ? ( подсказка это не Ангела Меркель )
2) Че вы все президент да президент ... это же отвлекающий маневр ... от чего этот маневр нас отвлекает ? вот в чем вопрос !
3) и забейте вы на того президента кто будет выбирать посмотрим тут
и они же выбирают всех и выберут , и я бы не удивился если бы Януковича амнистировали или оправдал суд он вернулся и баллотировался - его бы опять выбрали , а че доллар был по 8 !
А те кто умеют ЧИТАТЬ таких меньшинство, а тех кто умеет понимать прочитанное ...вообще страшно представить сколько ...( мало) и они( те которые умеют понимать прочитанный текст) либо вверху управляют народом либо если не во власти то ничего от них не зависит ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Пон 18 лют, 2019 00:09
airmax78
Любите Вы перегибать))
Критиковать можно и нужно кого-угодно.
Но *низкий уровень интеллекта* и т.п. - это не критика, а поток оскорблений.
Мнение - пусть воюют, абы не у моей хаты - мир любой ценой - вполне в духе индивидуализма и рынка. Лишь бы в рамках законов.
А законами бойко-мураевых не обложил кто?))
Отож.
С них и спрашивать нужно. На них основная ответственность.
Додано: Пон 18 лют, 2019 00:13
... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...
- ну і медицина в нас - безкоштовна!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 18 лют, 2019 00:22
....спочатку послухай дві перших пісні.... вдумайся в їх текст.... - а тоді вже пиши....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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