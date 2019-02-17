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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 228229230231

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:47

Re: Політичні дискусії

Кстати, Долярчик, когда время придет, жену в роддом не вози - нечего переплачивать непонятно кому. У тебя теперь соседей много - найди кого-то с умным лицом в очках, дай ему белый халат и стетоскоп на шею повесь - пусть он роды принимает. А лучше - сам оденься доктором и принимай. Я по телеку видел - в этом ничего сложного нет. А если какие осложнения, не дай Бог, просто в вайбер соседям вопрос чиркни - они плохого не посоветуют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:53

  detroytred написав:lapay
Я говорил, что происходит всё низенько-низенько.
А в данной дискуссии моё мнение, что так по-тихеньку вполне возможно справится не только исключительно ПАП.
Что чуть лучше, чуть хуже - не принципиально.
Зато шанс зарождения почвы из-за сдвига баланса. Конкуренция тоже, как фактор движения.
Я не категорически против оставления ПАПа.
И тем более не против Гриценко ... Бессмертного. И даже ЗЕ.

То есть - дело вкуса. О них не спорят, а обсуждают. И главное - не укоряют.
Разве что недоумение у меня вызывают сторонники Бойко, Мураева ... Кивы, Ляшко.

Ничесе. А чем это Ляшко хуже Зеленского? Он за народ пасть порвет. Бойко и Мураев гарантированно остановят войну на Донбассе. Могут перенсти вглубь Украины, но на Донбассе точно остановят. Всем надо дать шанс. Никого нельзя критиковать за их обдуманный выбор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:56

Re: Політичні дискусії

Да вы шо подурели с тем президентом ?
1) вы конституцию читали ? чего какой у нас строй в стране ?
какие обязанности и полномочия президента ?
то есть на что реально влияет президент ?
Или он у нас как президент Германии ? ( подсказка это не Ангела Меркель )
2) Че вы все президент да президент ... это же отвлекающий маневр ... от чего этот маневр нас отвлекает ? вот в чем вопрос !
3) и забейте вы на того президента кто будет выбирать посмотрим тут

и они же выбирают всех и выберут , и я бы не удивился если бы Януковича амнистировали или оправдал суд он вернулся и баллотировался - его бы опять выбрали , а че доллар был по 8 !
А те кто умеют ЧИТАТЬ таких меньшинство, а тех кто умеет понимать прочитанное ...вообще страшно представить сколько ...( мало) и они( те которые умеют понимать прочитанный текст) либо вверху управляют народом либо если не во власти то ничего от них не зависит ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:09

airmax78
Любите Вы перегибать))

Критиковать можно и нужно кого-угодно.
Но *низкий уровень интеллекта* и т.п. - это не критика, а поток оскорблений.
Мнение - пусть воюют, абы не у моей хаты - мир любой ценой - вполне в духе индивидуализма и рынка. Лишь бы в рамках законов.
А законами бойко-мураевых не обложил кто?))
Отож.
С них и спрашивать нужно. На них основная ответственность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:13

  airmax78 написав:Кстати, Долярчик, когда время придет, жену в роддом не вози - нечего переплачивать непонятно кому. У тебя теперь соседей много - найди кого-то с умным лицом в очках, дай ему белый халат и стетоскоп на шею повесь - пусть он роды принимает. А лучше - сам оденься доктором и принимай. Я по телеку видел - в этом ничего сложного нет. А если какие осложнения, не дай Бог, просто в вайбер соседям вопрос чиркни - они плохого не посоветуют.

... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...

- ну і медицина в нас - безкоштовна! :lol: :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:22

  airmax78 написав:Давай, Долярчик, давай, кросавчег. Больше 95го квартала, больше Слуги народа. Замани на эту ветку всех клинических идиотов. Страна должна знать своих героев.

....спочатку послухай дві перших пісні.... вдумайся в їх текст.... - а тоді вже пиши....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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