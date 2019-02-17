Додано: Нед 17 лют, 2019 23:56

Да вы шо подурели с тем президентом ?

1) вы конституцию читали ? чего какой у нас строй в стране ?

какие обязанности и полномочия президента ?

то есть на что реально влияет президент ?

Или он у нас как президент Германии ? ( подсказка это не Ангела Меркель )

2) Че вы все президент да президент ... это же отвлекающий маневр ... от чего этот маневр нас отвлекает ? вот в чем вопрос !

3) и забейте вы на того президента кто будет выбирать посмотрим тут



и они же выбирают всех и выберут , и я бы не удивился если бы Януковича амнистировали или оправдал суд он вернулся и баллотировался - его бы опять выбрали , а че доллар был по 8 !

А те кто умеют ЧИТАТЬ таких меньшинство, а тех кто умеет понимать прочитанное ...вообще страшно представить сколько ...( мало) и они( те которые умеют понимать прочитанный текст) либо вверху управляют народом либо если не во власти то ничего от них не зависит ...

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252