freeze написав: airmax78 написав:
Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки.
А с чего вы взяли, что работа в этом направлении идет ?
За 5 лет не посадили ни одного ТОП-коррупционера, и даже среднего уровня, одни мелкие сошки-клерки для имитации видимости работы.
А сколько еще лет вы собираетесь ждать, может пять лет и так слишком большой потерянный срок ?
Почему у нас президент не хочет назначить такого Генпрокурора ?
Отчет о работе Генпрокурора Румынии за год:
Уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. В декларации Генпрокурора Румынии
из недвижимости лишь квартира 55м2, взятая в ипотеку.
Генпрокурор посадила таких персонажей - брата экс-Президента, который назначил ее на должность, мэра Бухареста, на 8 лет села бывший министр финансов, Премьер-министр вынужден был уйти в отставку и тд.
Кто мешал Порошенко пять лет очищать авгиевы конюшни ?
Отлично ,freeze.
Респект вам во-первых,за отличный пример - в десятку.
И ,во-вторых,респект за уровень дискуссии.
А то иногда очень удивляет почему на достаточно высоком уровне форума Финансов допускаются оскорбления,унижения других участников фактически за инакомыслие.
Противно когда пахнет гомосоветикусуом и пониженным уровнем интеллекта,который позволяет отстаивать свою точку зрения только с помощью неуважительного отношения к имеющим иную точку зрения.
Объяснения феномена Зеленского,мощно стартанувшего в гонке - достаточно простое:
Д О С Т А Л О:
1.25 лет ,как правильно подметил "Зе", одни и те же "Пи".
2.Название им одно - "СИСТЕМА".
3.Порошенко - не просто продукт этой системы,но и активный ее созидатель,творец партии регионов, сколотивший свое состояние не как многие бизнесмены на западе инновациями и креативом, а банальной скупкой по дешаку наследия Союза,впрочем,все наши олигархи в этом плане похожи - за гроши скупили то,что создавали целые поколения. Поэтому назвать его гениальным бизнесменом сложно,скорее "...".
4.Много чего о нем говорят - патологическая жадность,лживость,двуличие,не знаю правда-не правда,может и не правда,свечкой не светил,как говорится,но настораживает.
5.Одно знаю точно - построил он модель схожую на российскую, те же олигархи полностью диктуют правила игры,так же пилят бюджет,схемы,кланы,приближенные ( "лысый" ,к примеру),которым можно все - как хочешь и сколько хочешь. Был ли лучше Янукович? Нет конечно,однако,донецкие урки грабили не из полупустой кормушки и не при таких обстоятельствах. Схемы в таких условиях вообще попахивают мародерством. Это какой-то позор,как говорится.
6.Может я что-то нафантазировал ? Да нет, стоит включить 24-й львовский канал - там каждый день во всех красках расписывают,кто из приближенных Папы сегодня сколько и каким способом слямзил.Цифры огромные,фантастические, не ниже времен донецких урок.
7.Может врет 24-й? Так не врет - вон в мировых рейтингах по коррупции мы на такое дно упали,что большинство африканских стран намного выше в рейтингах.
8.Так может врут составители рейтингов коррупции ? Так нет,вон ЕС,МВФ и штаты - напрямую едва ли не каждый день тычут Украине ,что развели такой коррупционный гадюшник за последние годы - что у них там волосы дыбом от такого мракобесия.
9.Поэтому и денег дают ровно столько ,чтобы не дефолтнуть и им проценты по кредитам отдавать,а там авось рынок земли запустят - будет чем расплачиваться.
10.Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов.
11.Украина имела уникальный шанс 2014-го года начать все с чистого листа,результат только один - Зеркало недели (одно из немногих,которое не желтую аналитику публикует)
еще в 2017-м сообщило:Состояние Порошенко возросло до $ 1 миллиарда ,лень мне рыться по 2018-му - да и не стоит,наверняка за последний год там цифры вообще зашкаливают.
12. Может кто-то кроме Порошенка и Ахметова стал жить лучше ? Так это могут только пацаны с ботоферм,работающие за 30 серебренников утверждать.
Сам же Порошенко заявил - за 5 лет украинцы не почувствовали улучшений, но ничего "через 1,2 ,ну максимум через 3 года украинцы точно станут жить лучше".
Я не поверил бы что он это сказал,если бы сам не услышал по ТВ в его речи.
Что он скажет через очередные 3 года думаю понятно.
Пацанам с ботоферм надо помнить - это Сам сказал,а они не могут противоречить работодателям.
Порофуканная труба,раздолбанная экономика,курс 27 ,10 млн. гастеров,вынужденных просить работу не на своей земле, супер скпетическое отношение европейцев и американцев ввиду волны всепоглошающего воровства,накрывшего страну -
именнно поэтому народ готов проголосовать за любого,хоть за черта,только бы не за чела из 25-летней олигархо-клановой системы,а таков фактически один - пресловутый "Зе",не замаравшийся ни в шоколаде,ни в лесе,ни в таможне,ни в игровых автоматах,ни в тендерах,ни в мародерстве на войне - хищениях в армии,ни в бурштыне,ни в водке паленке,ни в левых сигаретах.
Он просто умный креативный бизнесмен и очень талантливый шоу-мен, ни в чем таком не замазан,чтобы не говорила бото-фермовская братия.
К тому же он молод,и мне было бы не стыдно за такого Президента классной независимой страны Украины.
Оправдает-не оправдает надежды. Никто не знает конечно. Но выхода нет, страна скатывается в застой и впереди тупик ,пять лет и ничего кроме речевок и затягивания светской страны в церковную пропаганду,поэтому вынуждены рисковать.
Мне не нравятся люди,культивирующие русскую модель экономики,построенную на воровстве,кланах и олигархах.
Мне вообше не нравится Россия,поэтому мне не приятно видеть ее экономические признаки,ее модель тут, в этой стране.
Украина станет европейской страной,когда Генпрокурор как в Румынии будет жить в простой двушке-трешке,как обычные люди,а не в барских арабо-шейхских имениях под 1 тыс. кв.м., а Президент отложит отпуска на Сейшелах-Мальдивах (пусть даже и на бизнесовые деньги ) до времени когда где-то рядом в окопах не будут мерзнуть . рисковать и погибать простые украинские парни.А иначе это - аморалка.