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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 229230231232> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 159 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 58 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 159 Додано: Пон 18 лют, 2019 00:43 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Занятно.

Неужто так уверенно доказывающие, что только ПАП, а иначе всё пропало, не понимают, что в точности поступают, как оппа, грозившаяся этим *всёпропало*, когда ПАП и Ко получили власть?



Есть определённая разница. Состоит она в том, что было чётко понятно, что у "оппы" вектор был совсем, категорически не туда. Есть определённая разница. Состоит она в том, что было чётко понятно, что у "оппы" вектор был совсем, категорически не туда. Faceless

Модератор Повідомлень: 23603 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5427 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 00:45 Re: Політичні дискусії freeze написав: ol_zy написав: А вообще с возрастом приходит опыт, а не ум. Интеллект (ум) как раз и измеряют логикой и сообразительностью и с возрастом он почти не меняется, А вообще с возрастом приходит опыт, а не ум. Интеллект (ум) как раз и измеряют логикой и сообразительностью и с возрастом он почти не меняется,



К сожалению, ум с годами всё-таки уходит, как-то подсчитывали на сколько пунктов IQ в среднем снижаются результаты теста, по памяти после 50 где-то на 1 процент ум уходит (((

Да это и без подсчетов видно, все значимые научные достижения, за редким исключением, сделаны до 50 лет, а в сфере творчества обычно до 40 лет. К сожалению, ум с годами всё-таки уходит, как-то подсчитывали на сколько пунктов IQ в среднем снижаются результаты теста, по памяти после 50 где-то на 1 процент ум уходит (((Да это и без подсчетов видно, все значимые научные достижения, за редким исключением, сделаны до 50 лет, а в сфере творчества обычно до 40 лет. "Мудрость приходит со старостью, но чаще старость приходит сама"

"Мудрость приходит со старостью, но чаще старость приходит сама" Faceless

Модератор Повідомлень: 23603 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5427 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 00:47 Re: Політичні дискусії prodigy написав: Faceless



походу у нас нет выбора кроме Петра?

это какой-то позор

Я этого не заявляю. Я лишь акцентирую внимание на том, что из себя представляет ТОП "альтернатив" Я этого не заявляю. Я лишь акцентирую внимание на том, что из себя представляет ТОП "альтернатив" Faceless

Модератор Повідомлень: 23603 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5427 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 00:58 Долярчик написав: airmax78 написав: Кстати, Долярчик, когда время придет, жену в роддом не вози - нечего переплачивать непонятно кому. У тебя теперь соседей много - найди кого-то с умным лицом в очках, дай ему белый халат и стетоскоп на шею повесь - пусть он роды принимает. А лучше - сам оденься доктором и принимай. Я по телеку видел - в этом ничего сложного нет. А если какие осложнения, не дай Бог, просто в вайбер соседям вопрос чиркни - они плохого не посоветуют. Кстати, Долярчик, когда время придет, жену в роддом не вози - нечего переплачивать непонятно кому. У тебя теперь соседей много - найди кого-то с умным лицом в очках, дай ему белый халат и стетоскоп на шею повесь - пусть он роды принимает. А лучше - сам оденься доктором и принимай. Я по телеку видел - в этом ничего сложного нет. А если какие осложнения, не дай Бог, просто в вайбер соседям вопрос чиркни - они плохого не посоветуют.

... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...



- ну і медицина в нас - безкоштовна! ... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...- ну і медицина в нас - безкоштовна!

Нах тебе медицина? Если можно сыграть в президента, то уж во врача-то - тем более. Все в детстве играли. Халатик накинул, лицо нахмурил и вперед: дышите-не дышите. Все получится.

Ну, можешь подстраховаться: пригласи соседа, который знает анекдоты про врачей. И смело приступай к кесареву. Все эти врачи - они коррупционеры, с ними все понятно, а ты - новое лицо в медицине. Нах тебе медицина? Если можно сыграть в президента, то уж во врача-то - тем более. Все в детстве играли. Халатик накинул, лицо нахмурил и вперед: дышите-не дышите. Все получится.Ну, можешь подстраховаться: пригласи соседа, который знает анекдоты про врачей. И смело приступай к кесареву. Все эти врачи - они коррупционеры, с ними все понятно, а ты - новое лицо в медицине. Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лют, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 28135 З нами з: 25.10.12 Подякував: 719 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 01:18 Re: Політичні дискусії



П. С. Вообще очень настораживает то, что он вроде как "устраивает" рашку. Это не фейк, с этой обложкой сериал продавался в России (конечно без лицензии).П. С. Вообще очень настораживает то, что он вроде как "устраивает" рашку. Faceless

Модератор Повідомлень: 23603 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1105 раз. Подякували: 5427 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 01:30 Faceless написав: Это не фейк, с этой обложкой сериал продавался в России (конечно без лицензии).



П. С. Вообще очень настораживает то, что он вроде как "устраивает" рашку. Это не фейк, с этой обложкой сериал продавался в России (конечно без лицензии).П. С. Вообще очень настораживает то, что он вроде как "устраивает" рашку.

Ну а чего ж не устраивает? Для рашки это идеальный вариант. През, которого можно прессануть по полной программе, купить его покровителя, През, у которого никаких связей с Западом и 0 политического опыта и веса. Еще и очко жим-жим от малейшей угрозы. Идеальный вариант для рашки. Лучше даже чем Вона. Ну а чего ж не устраивает? Для рашки это идеальный вариант. През, которого можно прессануть по полной программе, купить его покровителя, През, у которого никаких связей с Западом и 0 политического опыта и веса. Еще и очко жим-жим от малейшей угрозы. Идеальный вариант для рашки. Лучше даже чем Вона. airmax78 Повідомлень: 28135 З нами з: 25.10.12 Подякував: 719 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 02:11 freeze написав: airmax78 написав: Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки. Но, уверен, работа в этом направлении идет. И мы еще увидим эти посадки.



А с чего вы взяли, что работа в этом направлении идет ?

За 5 лет не посадили ни одного ТОП-коррупционера, и даже среднего уровня, одни мелкие сошки-клерки для имитации видимости работы.

А сколько еще лет вы собираетесь ждать, может пять лет и так слишком большой потерянный срок ?



Почему у нас президент не хочет назначить такого Генпрокурора ?



Отчет о работе Генпрокурора Румынии за год:

Уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. В декларации Генпрокурора Румынии

из недвижимости лишь квартира 55м2, взятая в ипотеку.

Генпрокурор посадила таких персонажей - брата экс-Президента, который назначил ее на должность, мэра Бухареста, на 8 лет села бывший министр финансов, Премьер-министр вынужден был уйти в отставку и тд.



Кто мешал Порошенко пять лет очищать авгиевы конюшни ? А с чего вы взяли, что работа в этом направлении идет ?За 5 лет не посадили ни одного ТОП-коррупционера, и даже среднего уровня, одни мелкие сошки-клерки для имитации видимости работы.А сколько еще лет вы собираетесь ждать, может пять лет и так слишком большой потерянный срок ?Почему у нас президент не хочет назначить такого Генпрокурора ?Отчет о работе Генпрокурора Румынии за год:Уголовные дела на 3 министров, 16 судей и 47 мэров. В декларации Генпрокурора Румыниииз недвижимости лишь квартира 55м2, взятая в ипотеку.Генпрокурор посадила таких персонажей - брата экс-Президента, который назначил ее на должность, мэра Бухареста, на 8 лет села бывший министр финансов, Премьер-министр вынужден был уйти в отставку и тд.Кто мешал Порошенко пять лет очищать авгиевы конюшни ?





Отлично ,freeze.



Респект вам во-первых,за отличный пример - в десятку.

И ,во-вторых,респект за уровень дискуссии.

А то иногда очень удивляет почему на достаточно высоком уровне форума Финансов допускаются оскорбления,унижения других участников фактически за инакомыслие.

Противно когда пахнет гомосоветикусуом и пониженным уровнем интеллекта,который позволяет отстаивать свою точку зрения только с помощью неуважительного отношения к имеющим иную точку зрения.



Объяснения феномена Зеленского,мощно стартанувшего в гонке - достаточно простое:



Д о с т а л о:

1.25 лет ,как правильно подметил "Зе", одни и те же "Пи".

2.Название им одно - "С и с т е м а".

3.Порошенко - не просто продукт этой системы,но и активный ее созидатель,творец партии регионов, сколотивший свое состояние не как многие бизнесмены на западе инновациями и креативом, а банальной скупкой по дешаку наследия Союза,впрочем,все наши олигархи в этом плане похожи - за гроши скупили то,что создавали целые поколения. Поэтому назвать его гениальным бизнесменом сложно,скорее "...".

4.Много чего о нем говорят - патологическая жадность,лживость,двуличие,не знаю правда-не правда,может и не правда,свечкой не светил,как говорится,но настораживает.

5.Одно знаю точно - построил он модель схожую на российскую, те же олигархи полностью диктуют правила игры,так же пилят бюджет,схемы,кланы,приближенные ( "лысый" ,к примеру),которым можно все - как хочешь и сколько хочешь. Был ли лучше Янукович? Нет конечно,однако,донецкие урки грабили не из полупустой кормушки и не при таких обстоятельствах. Схемы в таких условиях вообще попахивают мародерством. Это какой-то позор,как говорится.

6.Может я что-то нафантазировал ? Да нет, стоит включить 24-й львовский канал - там каждый день во всех красках расписывают,кто из приближенных Папы сегодня сколько и каким способом слямзил.Цифры огромные,фантастические, не ниже времен донецких урок.

7.Может врет 24-й? Так не врет - вон в мировых рейтингах по коррупции мы на такое дно упали,что большинство африканских стран намного выше в рейтингах.

8.Так может врут составители рейтингов коррупции ? Так нет,вон ЕС,МВФ и штаты - напрямую едва ли не каждый день тычут Украине ,что развели такой коррупционный гадюшник за последние годы - что у них там волосы дыбом от такого мракобесия.

9.Поэтому и денег дают ровно столько ,чтобы не дефолтнуть и им проценты по кредитам отдавать,а там авось рынок земли запустят - будет чем расплачиваться.

10.Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов.

11.Украина имела уникальный шанс 2014-го года начать все с чистого листа,результат только один - Зеркало недели (одно из немногих,которое не желтую аналитику публикует)

еще в 2017-м сообщило:Состояние Порошенко возросло до $ 1 миллиарда ,лень мне рыться по 2018-му - да и не стоит,наверняка за последний год там цифры вообще зашкаливают.

12. Может кто-то кроме Порошенка и Ахметова стал жить лучше ? Так это могут только пацаны с ботоферм,работающие за 30 серебренников утверждать.

Сам же Порошенко заявил - за 5 лет украинцы не почувствовали улучшений, но ничего "через 1,2 ,ну максимум через 3 года украинцы точно станут жить лучше".

Я не поверил бы что он это сказал,если бы сам не услышал по ТВ в его речи.

Что он скажет через очередные 3 года думаю понятно.

Пацанам с ботоферм надо помнить - это Сам сказал,а они не могут противоречить работодателям.



Порофуканная труба,раздолбанная экономика,курс 27 ,10 млн. гастеров,вынужденных просить работу не на своей земле, супер скпетическое отношение европейцев и американцев ввиду волны всепоглошающего воровства,накрывшего страну -

именнно поэтому народ готов проголосовать за любого,хоть за черта,только бы не за чела из 25-летней олигархо-клановой системы,а таков фактически один - пресловутый "Зе",не замаравшийся ни в шоколаде,ни в лесе,ни в таможне,ни в игровых автоматах,ни в тендерах,ни в мародерстве на войне - хищениях в армии,ни в бурштыне,ни в водке паленке,ни в левых сигаретах.



Он просто умный креативный бизнесмен и очень талантливый шоу-мен, ни в чем таком не замазан,чтобы не говорила бото-фермовская братия.



К тому же он молод,и мне было бы не стыдно за такого Президента классной независимой страны Украины.

Оправдает-не оправдает надежды. Никто не знает конечно. Но выхода нет, страна скатывается в застой и впереди тупик ,пять лет и ничего кроме речевок и затягивания светской страны в церковную пропаганду,поэтому вынуждены рисковать.



Мне не нравятся люди,культивирующие русскую модель экономики,построенную на воровстве,кланах и олигархах.

Мне вообше не нравится Россия,поэтому мне не приятно видеть ее экономические признаки,ее модель тут, в этой стране.



Мне не нравится,когда не только ботофермы восхваляют великого и незаменимого "Пу"( совсем как опять же в России),но и практически все олигархические каналы восхваляют того,при котором народу стало жить хреново, а им олигархам как в теплой молочной ванне.

Исключение - только два канала львовские ЗИК и 24-й допускают свободу слова.



Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стал резкий набор рейтингов старыми донецкими,которые подозрительно один в один голосуют с новыми в Раде, а также,что кум Путина Медведчук на своем 112-м (это на 5-м то году - дожились называется) достаточно лестно отзывается о Порошенко,напоминает "старые песни о главном".



Украина станет европейской страной,когда Генпрокурор как в Румынии будет жить в простой двушке-трешке,как обычные люди,а не в барских арабо-шейхских имениях под 1 тыс. кв.м., а Президент отложит отпуска на Сейшелах-Мальдивах (пусть даже и на бизнесовые деньги ) до времени когда где-то рядом в окопах не будут мерзнуть . рисковать и погибать простые украинские парни.А иначе это - аморалка. Отлично ,freeze.Респект вам во-первых,за отличный пример - в десятку.И ,во-вторых,респект за уровень дискуссии.А то иногда очень удивляет почему на достаточно высоком уровне форума Финансов допускаются оскорбления,унижения других участников фактически за инакомыслие.Противно когда пахнет гомосоветикусуом и пониженным уровнем интеллекта,который позволяет отстаивать свою точку зрения только с помощью неуважительного отношения к имеющим иную точку зрения.Объяснения феномена Зеленского,мощно стартанувшего в гонке - достаточно простое:Д о с т а л о:1.25 лет ,как правильно подметил "Зе", одни и те же "Пи".2.Название им одно - "С и с т е м а".3.Порошенко - не просто продукт этой системы,но и активный ее созидатель,творец партии регионов, сколотивший свое состояние не как многие бизнесмены на западе инновациями и креативом, а банальной скупкой по дешаку наследия Союза,впрочем,все наши олигархи в этом плане похожи - за гроши скупили то,что создавали целые поколения. Поэтому назвать его гениальным бизнесменом сложно,скорее "...".4.Много чего о нем говорят - патологическая жадность,лживость,двуличие,не знаю правда-не правда,может и не правда,свечкой не светил,как говорится,но настораживает.5.Одно знаю точно - построил он модель схожую на российскую, те же олигархи полностью диктуют правила игры,так же пилят бюджет,схемы,кланы,приближенные ( "лысый" ,к примеру),которым можно все - как хочешь и сколько хочешь. Был ли лучше Янукович? Нет конечно,однако,донецкие урки грабили не из полупустой кормушки и не при таких обстоятельствах. Схемы в таких условиях вообще попахивают мародерством. Это какой-то позор,как говорится.6.Может я что-то нафантазировал ? Да нет, стоит включить 24-й львовский канал - там каждый день во всех красках расписывают,кто из приближенных Папы сегодня сколько и каким способом слямзил.Цифры огромные,фантастические, не ниже времен донецких урок.7.Может врет 24-й? Так не врет - вон в мировых рейтингах по коррупции мы на такое дно упали,что большинство африканских стран намного выше в рейтингах.8.Так может врут составители рейтингов коррупции ? Так нет,вон ЕС,МВФ и штаты - напрямую едва ли не каждый день тычут Украине ,что развели такой коррупционный гадюшник за последние годы - что у них там волосы дыбом от такого мракобесия.9.Поэтому и денег дают ровно столько ,чтобы не дефолтнуть и им проценты по кредитам отдавать,а там авось рынок земли запустят - будет чем расплачиваться.10.Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов.11.Украина имела уникальный шанс 2014-го года начать все с чистого листа,результат только один - Зеркало недели (одно из немногих,которое не желтую аналитику публикует)еще в 2017-м сообщило:Состояние Порошенко возросло до $ 1 миллиарда ,лень мне рыться по 2018-му - да и не стоит,наверняка за последний год там цифры вообще зашкаливают.12. Может кто-то кроме Порошенка и Ахметова стал жить лучше ? Так это могут только пацаны с ботоферм,работающие за 30 серебренников утверждать.Сам же Порошенко заявил - за 5 лет украинцы не почувствовали улучшений, но ничего "через 1,2 ,ну максимум через 3 года украинцы точно станут жить лучше".Я не поверил бы что он это сказал,если бы сам не услышал по ТВ в его речи.Что он скажет через очередные 3 года думаю понятно.Пацанам с ботоферм надо помнить - это Сам сказал,а они не могут противоречить работодателям.Порофуканная труба,раздолбанная экономика,курс 27 ,10 млн. гастеров,вынужденных просить работу не на своей земле, супер скпетическое отношение европейцев и американцев ввиду волны всепоглошающего воровства,накрывшего страну -именнно поэтому народ готов проголосовать за любого,хоть за черта,только бы не за чела из 25-летней олигархо-клановой системы,а таков фактически один - пресловутый "Зе",не замаравшийся ни в шоколаде,ни в лесе,ни в таможне,ни в игровых автоматах,ни в тендерах,ни в мародерстве на войне - хищениях в армии,ни в бурштыне,ни в водке паленке,ни в левых сигаретах.Он просто умный креативный бизнесмен и очень талантливый шоу-мен, ни в чем таком не замазан,чтобы не говорила бото-фермовская братия.К тому же он молод,и мне было бы не стыдно за такого Президента классной независимой страны Украины.Оправдает-не оправдает надежды. Никто не знает конечно. Но выхода нет, страна скатывается в застой и впереди тупик ,пять лет и ничего кроме речевок и затягивания светской страны в церковную пропаганду,поэтому вынуждены рисковать.Мне не нравятся люди,культивирующие русскую модель экономики,построенную на воровстве,кланах и олигархах.Мне вообше не нравится Россия,поэтому мне не приятно видеть ее экономические признаки,ее модель тут, в этой стране.Мне не нравится,когда не только ботофермы восхваляют великого и незаменимого "Пу"( совсем как опять же в России),но и практически все олигархические каналы восхваляют того,при котором народу стало жить хреново, а им олигархам как в теплой молочной ванне.Исключение - только два канала львовские ЗИК и 24-й допускают свободу слова.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стал резкий набор рейтингов старыми донецкими,которые подозрительно один в один голосуют с новыми в Раде, а также,что кум Путина Медведчук на своем 112-м (это на 5-м то году - дожились называется) достаточно лестно отзывается о Порошенко,напоминает "старые песни о главном".Украина станет европейской страной,когда Генпрокурор как в Румынии будет жить в простой двушке-трешке,как обычные люди,а не в барских арабо-шейхских имениях под 1 тыс. кв.м., а Президент отложит отпуска на Сейшелах-Мальдивах (пусть даже и на бизнесовые деньги ) до времени когда где-то рядом в окопах не будут мерзнуть . рисковать и погибать простые украинские парни.А иначе это - аморалка. Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 18 лют, 2019 02:31, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 45 З нами з: 09.11.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 02:29 Долярчик написав: ... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть... ... я там писав до того, що випадки різні бувають..... що іноді хабар може вирішити життя чи смерть...



Только в случае срочной необходимости каких-то лекарств, которых в роддоме нет.

За каждый случай осложнений в родах или детской смертности, врачам так вставляют и так выносят мозг проверками, а то и увольнениями, что им слишком невыгодно халатно относиться к роженице без денег. И в сложных случаях стоят на ушах и делают все возможное всем роддомом. Кому хочется такую кормушку терять. Только в случае срочной необходимости каких-то лекарств, которых в роддоме нет.За каждый случай осложнений в родах или детской смертности, врачам так вставляют и так выносят мозг проверками, а то и увольнениями, что им слишком невыгодно халатно относиться к роженице без денег. И в сложных случаях стоят на ушах и делают все возможное всем роддомом. Кому хочется такую кормушку терять. Elensk Повідомлень: 899 З нами з: 03.03.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 02:40 Re: Політичні дискусії Отлично, Автор77, респект вам во-первых за уровень дискуссии, а во-вторых за многобукв. Я даже уже потянулся птичку за Зеленского поставить. Пороха вы раскатали в пух и прах. Состояние его уменьшилось за годы войны, но не суть. Мне понравилась идея про упущенный шанс в 2014м. Как минимум 2 ключевые области висят на волоске, вертикаль власти рассыпалась, местные ватные ылити все громче говорят "Путинприди порядокнаведи". И тут появляется такой герой из народа, условный володяпарасюк, ничем не запятнаный, ни с кем не связанный, в злочинной системе никогда не работавший и хлоп-топ и всех победил, заставил жить честно и слушаться.

Путину кулаком погрозил, падение гривны остановил, Крым с Донбассом освободил. Вернее, они сами обратно попросились. А Россия так его зауважала, что не посмела перечить. Вот такой вот шанс мы в 2014м году упустили. И все из-за Пети.

PS И да, Коломойский, который Вову пендюлями в Президенты погнал, честнейший человек, трудился в Укрнафте, ночами не спал, офис защищал. Не корысти ради он все это затеял, а только ради спасения страны. От Пети. airmax78 Повідомлень: 28135 З нами з: 25.10.12 Подякував: 719 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 02:48 airmax78 написав: Ну а чего ж не устраивает? Для рашки это идеальный вариант. През, которого можно прессануть по полной программе, купить его покровителя, През, у которого никаких связей с Западом и 0 политического опыта и веса. Еще и очко жим-жим от малейшей угрозы. Идеальный вариант для рашки. Лучше даже чем Вона. Ну а чего ж не устраивает? Для рашки это идеальный вариант. През, которого можно прессануть по полной программе, купить его покровителя, През, у которого никаких связей с Западом и 0 политического опыта и веса. Еще и очко жим-жим от малейшей угрозы. Идеальный вариант для рашки. Лучше даже чем Вона.



Я восхищаюсь вашим терпением.

Навеяло.

Когда начался Майдан и в России полилось дерьмо на нас, я сутками сидела в скайпах/вайберах и объясняла родственникам и друзьям в России, что здесь на самом деле происходит. Долго и терпеливо. Пыталась достучаться, когда началась аннексия Крыма. Но они верили не мне, а телевизору.

А в марте 2014 я поехала в Москву, хоронить маму. И мне в морге не отдавали ее тело по украинскому паспорту (у работника морга началась родильная горячка с трясучкой, когда он тризуб увидел). И вокруг стояли зомби-родственники и друзья, ни один из которых даже не мявкнул. Тогда я поняла окончательно, что объяснять некому, им этого не надо. Больше я в Москву не ездила и ни с кем не общалась.

Сейчас сторонники Зе, мне очень напоминают тех зомби с пустыми глазами и мозгами. Я восхищаюсь вашим терпением.Навеяло.Когда начался Майдан и в России полилось дерьмо на нас, я сутками сидела в скайпах/вайберах и объясняла родственникам и друзьям в России, что здесь на самом деле происходит. Долго и терпеливо. Пыталась достучаться, когда началась аннексия Крыма. Но они верили не мне, а телевизору.А в марте 2014 я поехала в Москву, хоронить маму. И мне в морге не отдавали ее тело по украинскому паспорту (у работника морга началась родильная горячка с трясучкой, когда он тризуб увидел). И вокруг стояли зомби-родственники и друзья, ни один из которых даже не мявкнул. Тогда я поняла окончательно, что объяснять некому, им этого не надо. Больше я в Москву не ездила и ни с кем не общалась.Сейчас сторонники Зе, мне очень напоминают тех зомби с пустыми глазами и мозгами. Elensk Повідомлень: 899 З нами з: 03.03.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 229230231232> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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