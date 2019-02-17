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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 229230231232 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 159 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 58 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 159 Додано: Пон 18 лют, 2019 02:55 Elensk Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.

Но, конечно, инфантилизм зашкаливает. airmax78 Повідомлень: 28135 З нами з: 25.10.12 Подякував: 719 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 03:00 airmax78 написав: Elensk Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.

Но, конечно, инфантилизм зашкаливает. Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.Но, конечно, инфантилизм зашкаливает.



Я для себя, похоже, начала понимать. Просто дежавю какое-то. Им не объяснишь. Они уже в том "светлом будущем", бегут по дорожке из желтого кирпича в Изумрудный город, где волшебник все им даст. Просто так. Им только добежать туда надо, волшебник их уже ждет. И наступит счастье. Я для себя, похоже, начала понимать. Просто дежавю какое-то. Им не объяснишь. Они уже в том "светлом будущем", бегут по дорожке из желтого кирпича в Изумрудный город, где волшебник все им даст. Просто так. Им только добежать туда надо, волшебник их уже ждет. И наступит счастье. Elensk Повідомлень: 899 З нами з: 03.03.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 03:43



Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка"



Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зявив, що Москва хоче усунути чинного президента України Петра Порошенка від влади в Україні. Про це Волкер заявив під час проведення безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.



Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка".



"Те, що вони намагаються зробити, це атакувати Порошенка і послабити Порошенка", - заявив Волкер, відповідаючи на запитання, чи підтримує Москва конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.



Крім того, Волкер висловив думку, що РФ розраховує на укладання угоди з новим урядом в Україні.



"Вони дуже хочуть, щоб він був усунений від влади, і я думаю, що вони сподіваються на укладення якоїсь угоди з новим урядом, що буде "на руку" Росії, оскільки вони не отримують цього від Порошенка", - сказав він.



Зазначимо, серед головних претендентів на пост президента - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.



https://www.rbc.ua/ukr/news/moskva-hoch ... 90959.html



как вам еще объяснить? американцы вам уже открытым текстом говорят: одумайтесь и включите мозги!

неужели у вас ненависть к порошенко сильнее инстинкта самосохранения? Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - ВолкерВолкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка"Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зявив, що Москва хоче усунути чинного президента України Петра Порошенка від влади в Україні. Про це Волкер заявив під час проведення безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка".Зазначимо, серед головних претендентів на пост президента - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.как вам еще объяснить? американцы вам уже открытым текстом говорят: одумайтесь и включите мозги!неужели у вас ненависть к порошенко сильнее инстинкта самосохранения? Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 6128 З нами з: 05.06.16 Подякував: 357 раз. Подякували: 878 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 229230231232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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