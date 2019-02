Додано: Пон 18 лют, 2019 03:43





Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зявив, що Москва хоче усунути чинного президента України Петра Порошенка від влади в Україні. Про це Волкер заявив під час проведення безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.



Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка".



"Те, що вони намагаються зробити, це атакувати Порошенка і послабити Порошенка", - заявив Волкер, відповідаючи на запитання, чи підтримує Москва конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.



Крім того, Волкер висловив думку, що РФ розраховує на укладання угоди з новим урядом в Україні.



"Вони дуже хочуть, щоб він був усунений від влади, і я думаю, що вони сподіваються на укладення якоїсь угоди з новим урядом, що буде "на руку" Росії, оскільки вони не отримують цього від Порошенка", - сказав він.



Зазначимо, серед головних претендентів на пост президента - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.



как вам еще объяснить? американцы вам уже открытым текстом говорят: одумайтесь и включите мозги!

