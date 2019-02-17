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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 159
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
58
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
6
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 02:55

Elensk Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.
Но, конечно, инфантилизм зашкаливает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 03:00

  airmax78 написав:Elensk Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.
Но, конечно, инфантилизм зашкаливает.


Я для себя, похоже, начала понимать. Просто дежавю какое-то. Им не объяснишь. Они уже в том "светлом будущем", бегут по дорожке из желтого кирпича в Изумрудный город, где волшебник все им даст. Просто так. Им только добежать туда надо, волшебник их уже ждет. И наступит счастье.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 03:43

Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер

Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зявив, що Москва хоче усунути чинного президента України Петра Порошенка від влади в Україні. Про це Волкер заявив під час проведення безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка".

"Те, що вони намагаються зробити, це атакувати Порошенка і послабити Порошенка", - заявив Волкер, відповідаючи на запитання, чи підтримує Москва конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.

Крім того, Волкер висловив думку, що РФ розраховує на укладання угоди з новим урядом в Україні.

"Вони дуже хочуть, щоб він був усунений від влади, і я думаю, що вони сподіваються на укладення якоїсь угоди з новим урядом, що буде "на руку" Росії, оскільки вони не отримують цього від Порошенка", - сказав він.

Зазначимо, серед головних претендентів на пост президента - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.

https://www.rbc.ua/ukr/news/moskva-hoch ... 90959.html

как вам еще объяснить? американцы вам уже открытым текстом говорят: одумайтесь и включите мозги!
неужели у вас ненависть к порошенко сильнее инстинкта самосохранения?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:46

airmax78
. . так ви послухали перших дві пісні, чи ні? - чи "не читав, но осуджую"?©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:59

Российский великодержавный шовинист и украинофоб Максим Шевченко:

Зображення

Кремляди тоже этого хотят
Востаннє редагувалось avax в Пон 18 лют, 2019 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05

  Долярчик написав:airmax78
. . так ви послухали перших дві пісні, чи ні? - чи "не читав, но осуджую"?©

Долярчик, читайте внимательно: viewtopic.php?p=4585385#p4585385
Когда жена будет кричать, вы ей спойте про Доктора Айболита, только с душой - ей сразу полегчает.
Почему со страной можно ставить такие эксперименты, а с женой - нет?
Кстати, вам скоро ремонт предстоит - работников нанимайте из актеров местного театра, таких, которые знают хорошие анекдоты и песни про ремонт.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лют, 2019 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:13

airmax78

Уберите эту рожу плиз из Вашего поста.

Спасибо, до чего же КоЗел - мерзкий типчик
Востаннє редагувалось avax в Пон 18 лют, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:12

Re: Політичні дискусії

  Автор77 написав:народ готов проголосовать за любого,хоть за черта,только бы не за чела из 25-летней олигархо-клановой системы,а таков фактически один - пресловутый "Зе",не замаравшийся ни в шоколаде,ни в лесе,ни в таможне,ни в игровых автоматах,ни в тендерах,ни в мародерстве на войне - хищениях в армии,ни в бурштыне,ни в водке паленке,ни в левых сигаретах.

Он просто умный креативный бизнесмен и очень талантливый шоу-мен, ни в чем таком не замазан,чтобы не говорила бото-фермовская братия.

К тому же он молод,и мне было бы не стыдно за такого Президента классной независимой страны Украины.

...саме так!
- отут якраз і є шанс Україні встати з колін!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:17

airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:20

  Долярчик написав:airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!

З Коломойским, наприклад
Faceless
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