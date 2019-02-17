Elensk Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.
Но, конечно, инфантилизм зашкаливает.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 18 лют, 2019 02:55
Elensk Ну, они хоть, пока, обижаются, что их идиотами называют. Скоро перестанут. Уже, видите, считают всех ботами на зарплате.
Но, конечно, инфантилизм зашкаливает.
Додано: Пон 18 лют, 2019 03:00
Я для себя, похоже, начала понимать. Просто дежавю какое-то. Им не объяснишь. Они уже в том "светлом будущем", бегут по дорожке из желтого кирпича в Изумрудный город, где волшебник все им даст. Просто так. Им только добежать туда надо, волшебник их уже ждет. И наступит счастье.
Додано: Пон 18 лют, 2019 03:43
Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер
Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка"
Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зявив, що Москва хоче усунути чинного президента України Петра Порошенка від влади в Україні. Про це Волкер заявив під час проведення безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.
Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка".
"Те, що вони намагаються зробити, це атакувати Порошенка і послабити Порошенка", - заявив Волкер, відповідаючи на запитання, чи підтримує Москва конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.
Крім того, Волкер висловив думку, що РФ розраховує на укладання угоди з новим урядом в Україні.
"Вони дуже хочуть, щоб він був усунений від влади, і я думаю, що вони сподіваються на укладення якоїсь угоди з новим урядом, що буде "на руку" Росії, оскільки вони не отримують цього від Порошенка", - сказав він.
Зазначимо, серед головних претендентів на пост президента - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.
как вам еще объяснить? американцы вам уже открытым текстом говорят: одумайтесь и включите мозги!
неужели у вас ненависть к порошенко сильнее инстинкта самосохранения?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:46
airmax78
. . так ви послухали перших дві пісні, чи ні? - чи "не читав, но осуджую"?©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:59
Востаннє редагувалось avax в Пон 18 лют, 2019 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05
Долярчик, читайте внимательно: viewtopic.php?p=4585385#p4585385
Когда жена будет кричать, вы ей спойте про Доктора Айболита, только с душой - ей сразу полегчает.
Почему со страной можно ставить такие эксперименты, а с женой - нет?
Кстати, вам скоро ремонт предстоит - работников нанимайте из актеров местного театра, таких, которые знают хорошие анекдоты и песни про ремонт.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лют, 2019 09:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:13
airmax78
Уберите эту рожу плиз из Вашего поста.
Спасибо, до чего же КоЗел - мерзкий типчик
Востаннє редагувалось avax в Пон 18 лют, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:12
Re: Політичні дискусії
...саме так!
- отут якраз і є шанс Україні встати з колін!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:17
airmax78
...я то зрозумів суть вашої думки.... - але, "Зе" - не один! В нього є 100500 добрих радників! - і він 100500 раз порадиться і обдумає, перш ніж робити той, чи інший крок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:20
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