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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 230231232233 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 159 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 40 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 58 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 6 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 18 Всього голосів : 159 Додано: Пон 18 лют, 2019 09:27 Faceless написав: Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти. Коломойский будет ничем не лучше того же Порошенко, или Ахметова, или Фирташа, или прочих Пинчуков. Демонизировать Коломойского нет смысла, как нет смысла делать из него героя-спасителя, при том что нельзя отрицать его заслуг в 2014-2015 годах, просто его интересы совпали с интересами государства на тот момент. Но как правильно писал Эйр выше - всякому олигарху максимально выгодно контролировать государство, а соответственно он либо получает власть непосредственно, либо будет ослаблять его через своих людей во власти.

А почему не лучше?

Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент.



Faceless написав: Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока. Бойко - тут вообще говорить не о чем. Рыг, продвигающий тут "руцкий мир" через поддержку РПЦ, росязыка, топивший за сепаратистов и выступавший против суверенитета Украины над оккупировпнными территориями лугандона, такой себе притаившийся после неудач представитель пятой колонны. Многолетний руководитель в структурах мин энергетики, одной из самых коррумпированных и одном из основных источников обогащения всей семейки яныка. Почти мгновенно прогнется перед рашкой, особенно во внутренней политике. Не представляю, кто его может поддерживать, кроме российской пятой колонны и маразматиков. Слава богу, поддержка невысока.

"За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?



Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?



Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?



Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?



Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?



Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?



Кто "разобрался" с бурштыном?



Скажите, как его зовут? А почему не лучше?Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент."За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?Кто "разобрался" с бурштыном?Скажите, как его зовут? Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 18 лют, 2019 09:33, всього редагувалось 1 раз. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7180 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4775 раз. Подякували: 1743 раз. Профіль 3 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 09:33 Долярчик написав: ...саме так!

- отут якраз і є шанс Україні встати з колін! ...саме так!- отут якраз і є шанс Україні встати з колін!

Вообще-то ваш лидер, вроде, собирается встать на колени, ну, то такое.



Долярчик, а почему не Садовой? Ну он хоть Львовом худо-бедно управлял, какой-накакой а опыт. Песен не знает? Вообще-то ваш лидер, вроде, собирается встать на колени, ну, то такое.Долярчик, а почему не Садовой? Ну он хоть Львовом худо-бедно управлял, какой-накакой а опыт. Песен не знает? Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лют, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 28138 З нами з: 25.10.12 Подякував: 719 раз. Подякували: 3158 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 09:41 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Вот Днепр он отстоял Вот Днепр он отстоял

Угу футбольну команду "Дніпро" відстояв, ага Угу футбольну команду "Дніпро" відстояв, ага Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 5006 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4690 раз. Подякували: 2089 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 10:04 Кстати тут никто не учитывает факт, что у Порошенко с осени не будет большинства в Раде.

Это очевидно, если взять калькулятор и посмотреть опросы всех контор за последний год, и даже если умножить рейтинг БПП в два раза, перспективы такой не видно.



В отличие от ситуации 2014 года у него не осталось перспективных союзников по возможной коалиции кроме Ляшко, со всеми жестоко переругался.



В случае победы Порошенко сейчас - будем иметь нестандартную ситуацию - правящая коалиция, которая назначить Премьера, и оппозиционный Президент.

Думаю, что все понимают, Премьером в данном развитии ситуации будет Тимошенко. freeze 4 Повідомлень: 9689 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2835 раз. Подякували: 3962 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 10:06 Re: Політичні дискусії Автор77 написав: Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов. Говорить о какой-то международной поддержке и антипутинской коалиции как бы вообще - на уровне детского сада - какая к чертовой бабушке коалиция,если Северный поток основные игроки ЕС благословили на днях, украинская труба профукана де-факто и де-юре,а вместе с ней и миллиарды долларов. мы первые должны быть за разрыв контракта с агрессором, поэтому строятся северные и турецкие потоки, выпрашивать у рф транзит как минимум непоследовательно а по факту ещё и унизительно, так же как воровать предвыборную агитацию у пу. мы первые должны быть за разрыв контракта с агрессором, поэтому строятся северные и турецкие потоки, выпрашивать у рф транзит как минимум непоследовательно а по факту ещё и унизительно, так же как воровать предвыборную агитацию у пу. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 831 З нами з: 06.04.16 Подякував: 271 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 10:07 Вкладчик1234 написав: А почему не лучше?

Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент.



"За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?



Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?



Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?



Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?



Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?



Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?



Кто "разобрался" с бурштыном?



Скажите, как его зовут? А почему не лучше?Вот Днепр он отстоял. А что отстоял Ахметов? Роттердам+? Ну и его главный "партнёр", по совместительству резидент."За чиєго президентства стало можливим" что Бойко не имеет отношения "к вышкам Бойко"?Почему Медведчук спокойно летает в Москву и на своих каналах топит за кондитера? Почему у Медведчука вообще есть каналы в Украине?Благодаря кому это всё стало возможно? Благодаря кому "5 колонна" себя так хорошо чувствует? КТо им создал такие условия?Кто ставит всяких Семочек? Кто закрывает глаза на российский папорт Труханова и британский паспорт Насирова?Кто дал Януковичу 11 лет - наверно меньше, чем участникам пьяной поножовщины, и оправдал по 1 статье из 3?Кто даёт добро на возврат всяких злочевских и продолжение дерибана недр?Кто "разобрался" с бурштыном?Скажите, как его зовут?

Романтики, наивные романтики. донецкие с луганскими сами сразу решили что договариваться не будут. Результат на лице. С остальными, слава Богу, удалось договориться. Или вы как предпочитаете "куля в лоб, алэ чесно, але справедливо"? Страну в клочья, но от принципов не отступим ни на шаг. Мочи Ахметку! Весь мир насилья мы разрушим до основания... Романтики, наивные романтики. донецкие с луганскими сами сразу решили что договариваться не будут. Результат на лице. С остальными, слава Богу, удалось договориться. Или вы как предпочитаете "куля в лоб, алэ чесно, але справедливо"? Страну в клочья, но от принципов не отступим ни на шаг. Мочи Ахметку! Весь мир насилья мы разрушим до основания... airmax78 Повідомлень: 28138 З нами з: 25.10.12 Подякував: 719 раз. Подякували: 3158 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 230231232233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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